Asenna Heimdall yhdellä napsautuksella.
Tyylikäs sovelluksen hallintapaneeli keskittämään pääsyn kaikkiin verkkopalveluihisi ja itse isännöityihin sovelluksiisi.
Heimdall – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Heimdall – mitä sillä voi rakentaa?
Heimdall on tarkoitukseen rakennettu sovelluspaneeli, joka korvaa sotkuiset selaimen kirjanmerkit puhtaalla, visuaalisella käyttöliittymällä kaikkien verkkosovellustesi ja -palveluidesi käyttämiseen. Se tukee parannettuja integraatioita suosittujen itse isännöityjen työkalujen, kuten Sonarrin, Radarrin ja SABnzbd:n, kanssa, näyttäen reaaliaikaisia tilastoja suoraan paneelin ruuduilla, jotta voit seurata palvelun tilaa yhdellä silmäyksellä.
Heimdallin itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän, aina käytettävissä olevan aloitussivun, joka on käytettävissä miltä tahansa laitteelta, ilman ulkoisia riippuvuuksia ja täyden hallinnan paneelin asettelusta, teemoista ja API-integraatioista.
Heimdall – tärkeimmät ominaisuudet
Live-palvelun tilastot
Parannetut integraatiot Sonarrin, Radarrin, NZBGetin ja muiden kanssa näyttävät reaaliaikaisia tilastoja suoraan hallintapaneelin ruuduilla.
Sisäänrakennettu haku
Integroitu hakupalkki tukee Googlea, Bingiä ja DuckDuckGoa, tehden Heimdallista tehokkaan selaimen aloitussivun.
Automaattinen kuvaketunnistus
Täyttää automaattisesti kuvakkeet ja värit tunnistetuille Foundation-sovelluksille, vähentäen manuaalisen konfiguroinnin vaivaa.
Monikäyttäjätuki
Jokainen käyttäjä saa oman hallintapaneelin kokoonpanonsa, joka soveltuu jaettuihin kotilaboratorioihin ja tiimiympäristöihin.
Tunnisteisiin perustuva suodatus
Järjestä laajoja sovelluskokoelmia tunnisteilla nopeaa suodatusta ja navigointia varten palveluluokkien välillä.
Heimdall – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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