Heimdall on tarkoitukseen rakennettu sovelluspaneeli, joka korvaa sotkuiset selaimen kirjanmerkit puhtaalla, visuaalisella käyttöliittymällä kaikkien verkkosovellustesi ja -palveluidesi käyttämiseen. Se tukee parannettuja integraatioita suosittujen itse isännöityjen työkalujen, kuten Sonarrin, Radarrin ja SABnzbd:n, kanssa, näyttäen reaaliaikaisia tilastoja suoraan paneelin ruuduilla, jotta voit seurata palvelun tilaa yhdellä silmäyksellä.

Heimdallin itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän, aina käytettävissä olevan aloitussivun, joka on käytettävissä miltä tahansa laitteelta, ilman ulkoisia riippuvuuksia ja täyden hallinnan paneelin asettelusta, teemoista ja API-integraatioista.