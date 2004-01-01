PrivateGPT on avoimen lähdekoodin RAG (Retrieval-Augmented Generation) -alusta omien dokumenttien kyselyyn paikallisten suurten kielimallien avulla. Lataa tiedostoja ja esitä niihin liittyviä kysymyksiä – järjestelmä hakee osuvimmat kohdat ja käyttää paikallista LLM:ää luodakseen tarkkoja, viitattuja vastauksia lähettämättä tietoja ulkoisiin API-rajapintoihin tai pilvipalveluihin.

Tämä käyttöönotto käyttää Ollamaa suorittamaan päättelyä kokonaan suorittimella, mikä tekee siitä käytännöllisen millä tahansa VPS:llä ilman näytönohjainta. Ensimmäisellä käynnistyksellä Ollama lataa automaattisesti Llama 3.1 8B:n ja tekstin upotusmallin – HuggingFace-tiliä tai API-avainta ei tarvita. Myöhemmät käynnistykset ovat nopeita. Itseisännöinti pitää dokumenttisi, kyselysi ja keskusteluhistoriasi infrastruktuurissa, jota hallitset täysin.