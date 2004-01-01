Ota PrivateGPT käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity RAG-moottori, jonka avulla voit keskustella yksityisten asiakirjojesi kanssa käyttäen paikallisia LLM-malleja — mitään tietoja ei poistu palvelimeltasi.
PrivateGPT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PrivateGPT – mitä sillä voi rakentaa?
PrivateGPT on avoimen lähdekoodin RAG (Retrieval-Augmented Generation) -alusta omien dokumenttien kyselyyn paikallisten suurten kielimallien avulla. Lataa tiedostoja ja esitä niihin liittyviä kysymyksiä – järjestelmä hakee osuvimmat kohdat ja käyttää paikallista LLM:ää luodakseen tarkkoja, viitattuja vastauksia lähettämättä tietoja ulkoisiin API-rajapintoihin tai pilvipalveluihin.
Tämä käyttöönotto käyttää Ollamaa suorittamaan päättelyä kokonaan suorittimella, mikä tekee siitä käytännöllisen millä tahansa VPS:llä ilman näytönohjainta. Ensimmäisellä käynnistyksellä Ollama lataa automaattisesti Llama 3.1 8B:n ja tekstin upotusmallin – HuggingFace-tiliä tai API-avainta ei tarvita. Myöhemmät käynnistykset ovat nopeita. Itseisännöinti pitää dokumenttisi, kyselysi ja keskusteluhistoriasi infrastruktuurissa, jota hallitset täysin.
PrivateGPT – tärkeimmät ominaisuudet
100 % yksityinen suunnittelultaan
Kaikki päättely tapahtuu paikallisesti Ollaman kautta – asiakirjat, kyselyt ja vastaukset eivät koskaan kosketa ulkoisia API-rajapintoja tai pilvipalveluita.
Asiakirjojen sisäänluku
Lataa PDF-tiedostoja, tekstitiedostoja, laskentataulukoita ja muuta; järjestelmä pilkkoo ja upottaa ne paikalliseen vektoritietokantaan semanttista hakua varten.
RAG-pohjaiset vastaukset
Jokainen vastaus hakee ensin relevantimmat asiakirjakohdat, perustuen vastaukset todelliseen sisältöösi eikä kuviteltuun tietoon.
Useita kyselytiloja
Vaihda RAG-keskustelun, koko asiakirjan haun, tavallisen LLM-keskustelun ja yhteenvedon välillä samasta käyttöliittymästä ilman uudelleenkonfigurointia.
GPU-vapaa päättely
Toimii kokonaan suorittimella Ollaman kautta — ei vaadi näytönohjainta tai CUDAa, mikä tekee siitä käyttöönotettavissa millä tahansa standardilla VPS-palvelupaketilla.
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä
Gradio-pohjainen käyttöliittymä asiakirjojen lataamiseen, kysymysten esittämiseen ja syötettyjen tiedostojen hallintaan — ei erillistä käyttöliittymää asennettavaksi.
PrivateGPT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.