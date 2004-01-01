Jopa 69 % alennus PrivateGPT tuotteelle

Ota PrivateGPT käyttöön yhdellä napsautuksella.

Itseisännöity RAG-moottori, jonka avulla voit keskustella yksityisten asiakirjojesi kanssa käyttäen paikallisia LLM-malleja — mitään tietoja ei poistu palvelimeltasi.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
10,99/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota PrivateGPT käyttöön yhdellä napsautuksella.

PrivateGPT – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

PrivateGPT – mitä sillä voi rakentaa?

PrivateGPT on avoimen lähdekoodin RAG (Retrieval-Augmented Generation) -alusta omien dokumenttien kyselyyn paikallisten suurten kielimallien avulla. Lataa tiedostoja ja esitä niihin liittyviä kysymyksiä – järjestelmä hakee osuvimmat kohdat ja käyttää paikallista LLM:ää luodakseen tarkkoja, viitattuja vastauksia lähettämättä tietoja ulkoisiin API-rajapintoihin tai pilvipalveluihin.

Tämä käyttöönotto käyttää Ollamaa suorittamaan päättelyä kokonaan suorittimella, mikä tekee siitä käytännöllisen millä tahansa VPS:llä ilman näytönohjainta. Ensimmäisellä käynnistyksellä Ollama lataa automaattisesti Llama 3.1 8B:n ja tekstin upotusmallin – HuggingFace-tiliä tai API-avainta ei tarvita. Myöhemmät käynnistykset ovat nopeita. Itseisännöinti pitää dokumenttisi, kyselysi ja keskusteluhistoriasi infrastruktuurissa, jota hallitset täysin.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

PrivateGPT – tärkeimmät ominaisuudet

100 % yksityinen suunnittelultaan

Kaikki päättely tapahtuu paikallisesti Ollaman kautta – asiakirjat, kyselyt ja vastaukset eivät koskaan kosketa ulkoisia API-rajapintoja tai pilvipalveluita.

Asiakirjojen sisäänluku

Lataa PDF-tiedostoja, tekstitiedostoja, laskentataulukoita ja muuta; järjestelmä pilkkoo ja upottaa ne paikalliseen vektoritietokantaan semanttista hakua varten.

RAG-pohjaiset vastaukset

Jokainen vastaus hakee ensin relevantimmat asiakirjakohdat, perustuen vastaukset todelliseen sisältöösi eikä kuviteltuun tietoon.

Useita kyselytiloja

Vaihda RAG-keskustelun, koko asiakirjan haun, tavallisen LLM-keskustelun ja yhteenvedon välillä samasta käyttöliittymästä ilman uudelleenkonfigurointia.

GPU-vapaa päättely

Toimii kokonaan suorittimella Ollaman kautta — ei vaadi näytönohjainta tai CUDAa, mikä tekee siitä käyttöönotettavissa millä tahansa standardilla VPS-palvelupaketilla.

Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä

Gradio-pohjainen käyttöliittymä asiakirjojen lataamiseen, kysymysten esittämiseen ja syötettyjen tiedostojen hallintaan — ei erillistä käyttöliittymää asennettavaksi.

PrivateGPT – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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