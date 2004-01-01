Hugo on maailman nopein staattisten sivustojen generaattori, joka on kirjoitettu Go-kielellä ja pystyy rakentamaan kokonaisia verkkosivustoja millisekunneissa. Se pyörittää dokumentaatioportaaleja, markkinointisivustoja, henkilökohtaisia blogeja ja yritysten verkkosivustoja tiimeille, jotka vaihtelevat yksittäisistä kehittäjistä suuriin organisaatioihin, kuten Kubernetes, Netlify ja Let's Encrypt.

Hugon itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän kehitysympäristön, johon pääsee mistä tahansa – ihanteellinen hajautetuille tiimeille, automatisoiduille rakennusputkille ja testausympäristöille. Sivustosi runko, teeman konfiguraatio ja sisältö ovat aina saatavilla SSH:n kautta ilman kolmannen osapuolen hosting-palvelua.