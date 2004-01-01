bewCloud on kevyt, avoimen lähdekoodin pilvitallennusalusta, joka on rakennettu TypeScriptillä ja Denolla. Se tarjoaa henkilökohtaisen tiedostotallennuksen ja synkronoinnin laitteiden välillä, sekä sisäänrakennetun CalDAV- ja CardDAV-yhteensopivuuden kalentereille ja yhteystiedoille – kaikki pyörien omalla infrastruktuurillasi.

Toisin kuin raskaammat pilvipalvelupaketit, bewCloud on tarkoituksellisesti minimaalinen: nopea ottaa käyttöön, helppo ylläpitää ja keskittynyt tiedostojen käytön ja henkilökohtaisen datan synkronoinnin ydinkäyttötapauksiin. Itseisännöinti pitää tiedostosi, kalenterisi ja yhteystietosi yksityisinä ja täysin hallinnassasi, ilman kolmannen osapuolen asettamia tilausmaksuja tai tallennusrajoituksia.