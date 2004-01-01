Ota bewCloud käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Kevyt itse ylläpidetty pilvitallennusalusta henkilökohtaiseen tiedostojen synkronointiin, CalDAV- ja CardDAV-tuella.
bewCloud – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
bewCloud – mitä sillä voi rakentaa?
bewCloud on kevyt, avoimen lähdekoodin pilvitallennusalusta, joka on rakennettu TypeScriptillä ja Denolla. Se tarjoaa henkilökohtaisen tiedostotallennuksen ja synkronoinnin laitteiden välillä, sekä sisäänrakennetun CalDAV- ja CardDAV-yhteensopivuuden kalentereille ja yhteystiedoille – kaikki pyörien omalla infrastruktuurillasi.
Toisin kuin raskaammat pilvipalvelupaketit, bewCloud on tarkoituksellisesti minimaalinen: nopea ottaa käyttöön, helppo ylläpitää ja keskittynyt tiedostojen käytön ja henkilökohtaisen datan synkronoinnin ydinkäyttötapauksiin. Itseisännöinti pitää tiedostosi, kalenterisi ja yhteystietosi yksityisinä ja täysin hallinnassasi, ilman kolmannen osapuolen asettamia tilausmaksuja tai tallennusrajoituksia.
bewCloud – tärkeimmät ominaisuudet
Henkilökohtainen tiedostotallennustila
Tallenna ja käytä tiedostojasi miltä tahansa laitteelta selkeän verkkokäyttöliittymän kautta luottamatta kolmannen osapuolen pilvipalveluntarjoajiin.
CalDAV/CardDAV-synkronointi
Synkronoi kalenterit ja yhteystiedot millä tahansa CalDAV- tai CardDAV-asiakasohjelmalla, mukaan lukien iOS-, Android- ja työpöytäsovellukset.
Käyttäjähallinta
Sisäänrakennetut hallintatyökalut antavat sinun hallita tilejä, määrittää rekisteröitymiskäytäntöjä ja hallita, kuka voi käyttää instanssiasi.
Monivaiheinen todennus
Suojaa tilit TOTP:llä, pääsyavaimilla tai sähköpostipohjaisella kaksivaiheisella tunnistautumisella, jotta saat lisäturvakerroksen salasanojen lisäksi.
SSO-integraatio
Valinnainen OIDC-tuki mahdollistaa yhteyden muodostamisen olemassa olevaan identiteetintarjoajaan kertakirjautumista varten koko infrastruktuurissasi.
bewCloud – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.