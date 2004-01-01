Asenna Ever Gauzy yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin liiketoiminta-alusta, joka yhdistää ERP:n, CRM:n, HRM:n, ATS:n ja projektinhallinnan yhteen työtilaan.
Ever Gauzy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ever Gauzy – mitä sillä voi rakentaa?
Ever Gauzy on avoimen lähdekoodin liiketoiminnan hallinta-alusta, joka yhdistää ERP:n, CRM:n, HRM:n, ATS:n ja projektinhallinnan yhdeksi työtilaksi. Se on suunniteltu toimistoille, konsulttiyrityksille ja palvelupohjaisille tiimeille, jotka tarvitsevat ajan seurantaa, palkanlaskennan hallintaa, myyntiputkien pyörittämistä ja kannattavuuden raportointia ilman, että heidän tarvitsee yhdistellä viittä erillistä SaaS-tilausta.
Gauzyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, sopimukset, laskut ja HR-tiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Alustaa kehittää aktiivisesti Ever Co., ja sillä on tuhansia avustajia GitHubissa sekä avoimen lähdekoodin lisenssi, joka sallii kaupallisen itseisännöinnin.
Ever Gauzy – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen ERP-järjestelmäkokonaisuus
Rahoitus-, varasto-, osto- ja kirjanpitomoduulit jakavat yhden tietomallin, jotta raportit heijastavat aina samoja lukuja osastojen välillä.
Sisäänrakennettu CRM
Seuraa liidejä, kauppoja, yhteystietoja ja myyntiputkia laskutuksen ja projektitoimituksen rinnalla ilman tietojen vientiä erillisten työkalujen välillä.
HRM ja ATS
Hallitse työntekijöitä, ehdokkaita, vapaita, sopimuksia ja koko rekrytointiprosessia työpaikkailmoituksesta perehdytykseen yhdessä paikassa.
Ajan seuranta ja tuntilomakkeet
Natiivi ajanseuranta manuaalisilla ja automaattisilla kirjauksilla siirtyy suoraan palkanlaskentaan, laskutukseen ja projektien kannattavuusraportteihin.
Monivuokralaisen työtilat
Hallinnoi useita organisaatioita ja tiimejä yhdessä käyttöönotossa erillisillä tiedoilla, käyttöoikeuksilla ja laskutuksella jokaiselle vuokralaiselle.
Avoin integraatio-API
REST- ja GraphQL-rajapinnat sekä webhook-integraatiot GitHubin, Hubstaffin, Upworkin ja Make.comin kanssa mahdollistavat Gauzyn laajentamisen sopimaan olemassa oleviin työnkulkuihin.
Ever Gauzy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.