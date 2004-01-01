Ever Gauzy on avoimen lähdekoodin liiketoiminnan hallinta-alusta, joka yhdistää ERP:n, CRM:n, HRM:n, ATS:n ja projektinhallinnan yhdeksi työtilaksi. Se on suunniteltu toimistoille, konsulttiyrityksille ja palvelupohjaisille tiimeille, jotka tarvitsevat ajan seurantaa, palkanlaskennan hallintaa, myyntiputkien pyörittämistä ja kannattavuuden raportointia ilman, että heidän tarvitsee yhdistellä viittä erillistä SaaS-tilausta.

Gauzyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, sopimukset, laskut ja HR-tiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Alustaa kehittää aktiivisesti Ever Co., ja sillä on tuhansia avustajia GitHubissa sekä avoimen lähdekoodin lisenssi, joka sallii kaupallisen itseisännöinnin.