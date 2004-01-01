Ota Meilisearch käyttöön yhdellä napsautuksella.
Rustilla rakennettu avoimen lähdekoodin hakukone, joka tuottaa kirjoitusvirheitä sietäviä tuloksia alle 50 millisekunnissa.
Meilisearch – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Meilisearch – mitä sillä voi rakentaa?
Meilisearch on salamannopea, avoimen lähdekoodin hakukone, joka on kirjoitettu Rustilla ja joka palauttaa relevantteja tuloksia alle 50 millisekunnissa sisäänrakennetulla kirjoitusvirheiden sietokyvyllä, fasetoidulla suodatuksella ja mukautettavalla järjestyksellä — kaikki yksinkertaisen REST-rajapinnan kautta. Se toimii heti käyttövalmiina älykkäillä oletusasetuksilla, mikä tekee tehokkaan haun lisäämisestä verkkokauppoihin, dokumentaatiosivustoille ja SaaS-sovelluksiin vaivatonta.
Meilisearchin isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun suorittimen ja muistin, jotta saat tasaisen alle 50 millisekunnin suorituskyvyn kuormituksen alaisena, rajattoman dokumenttien indeksoinnin kiinteillä kustannuksilla ja täyden hallinnan tietoturvaan ja konfiguraatioon ilman, että sinun tarvitsee luottaa hallittuun hakupalveluun.
Meilisearch – tärkeimmät ominaisuudet
Alle 50 ms tulokset
Rust-pohjainen moottori palauttaa hakutulokset alle 50 millisekunnissa jopa miljoonista dokumenteista.
Sisäänrakennettu kirjoitusvirhesietoisuus
Käyttäjät löytävät tarvitsemansa jopa kirjoitusvirheillä — älykkään kirjoitusvirheen korjauksen aktivoimiseen ei tarvita määrityksiä.
Fasettihaku
Tehokkaat suodattimet ja fasettihaut antavat käyttäjien tarkentaa hakutuloksia luokan, hinnan, tunnisteen tai minkä tahansa mukautetun ominaisuuden perusteella.
Yksinkertainen REST API
Kattavat SDK:t JavaScriptille, Pythonille, PHP:lle, Go:lle ja muille tekevät integroinnista suoraviivaista mille tahansa pinolle.
Reaaliaikainen indeksointi
Asiakirjat ovat haettavissa heti lisäämisen jälkeen, ilman uudelleenrakennusviiveitä tai manuaalisia indeksin päivityksiä.
Meilisearch – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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