Meilisearch on salamannopea, avoimen lähdekoodin hakukone, joka on kirjoitettu Rustilla ja joka palauttaa relevantteja tuloksia alle 50 millisekunnissa sisäänrakennetulla kirjoitusvirheiden sietokyvyllä, fasetoidulla suodatuksella ja mukautettavalla järjestyksellä — kaikki yksinkertaisen REST-rajapinnan kautta. Se toimii heti käyttövalmiina älykkäillä oletusasetuksilla, mikä tekee tehokkaan haun lisäämisestä verkkokauppoihin, dokumentaatiosivustoille ja SaaS-sovelluksiin vaivatonta.

Meilisearchin isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun suorittimen ja muistin, jotta saat tasaisen alle 50 millisekunnin suorituskyvyn kuormituksen alaisena, rajattoman dokumenttien indeksoinnin kiinteillä kustannuksilla ja täyden hallinnan tietoturvaan ja konfiguraatioon ilman, että sinun tarvitsee luottaa hallittuun hakupalveluun.