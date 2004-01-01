ShinyProxy on Open Analyticsin rakentama avoimen lähdekoodin palvelin interaktiivisten datasovellusten isännöintiin, jotka on kirjoitettu R Shinyllä, Python Dashilla, Streamlitillä, Jupyterilla, RStudiolla ja monilla muilla kehyksillä. Se käynnistää jokaisen käyttäjäistunnon eristetyssä Docker-kontissa ja välittää sitten HTTP- ja WebSocket-liikenteen takaisin selaimeen, jotta jokainen kävijä saa puhtaan ympäristön saastuttamatta jaettua tilaa.

ShinyProxyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää omistusoikeudelliset mallit, datajoukot ja hallintapaneelit verkon sisällä samalla kun se tarjoaa tiimeille yritystason ominaisuuksia – todennuksen, ryhmäpohjaisen pääsynhallinnan, käytön lokituksen – ilman paikkakohtaisia lisenssejä tai toimittajalukitusta.