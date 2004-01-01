Asenna ShinyProxy yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin palvelin Shiny-, Dash-, Streamlit- ja muiden datasovellusten käyttöönottoon sisäänrakennetulla todennuksella.
ShinyProxy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ShinyProxy – mitä sillä voi rakentaa?
ShinyProxy on Open Analyticsin rakentama avoimen lähdekoodin palvelin interaktiivisten datasovellusten isännöintiin, jotka on kirjoitettu R Shinyllä, Python Dashilla, Streamlitillä, Jupyterilla, RStudiolla ja monilla muilla kehyksillä. Se käynnistää jokaisen käyttäjäistunnon eristetyssä Docker-kontissa ja välittää sitten HTTP- ja WebSocket-liikenteen takaisin selaimeen, jotta jokainen kävijä saa puhtaan ympäristön saastuttamatta jaettua tilaa.
ShinyProxyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää omistusoikeudelliset mallit, datajoukot ja hallintapaneelit verkon sisällä samalla kun se tarjoaa tiimeille yritystason ominaisuuksia – todennuksen, ryhmäpohjaisen pääsynhallinnan, käytön lokituksen – ilman paikkakohtaisia lisenssejä tai toimittajalukitusta.
ShinyProxy – tärkeimmät ominaisuudet
Käyttäjäkohtaiset kontit
Jokainen istunto käynnistää oman Docker-säiliönsä, joten käyttäjät eivät koskaan jaa tilaa, istuntoja tai laskentaresursseja.
Monikehystuki
Isännöi R Shinyä, Python Dashia, Streamlitia, Jupyteria, RStudio Serveriä, VSCodea ja mitä tahansa muuta konttina pakattua verkkosovellusta.
Liitettävä todennus
Integroi LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak tai sosiaaliset kirjautumiset hallitaksesi sovellusten käyttöä ryhmäpohjaisella pääsynhallinnalla.
Käyttöanalytiikka
Sisäänrakennettu tapahtumien kirjaus seuraa sovelluksen käynnistyksiä, kestoja ja aktiivisia istuntoja kapasiteetin suunnittelua ja auditointia varten.
WebSocket-suoratoisto
Natiivi WebSocket- ja HTTP/2-välitys pitää interaktiiviset Shiny- ja Dash-sovellukset reagoivina kuormituksen alaisena.
Järjestelmänvalvojan hallintapaneeli
Reaaliaikainen ylläpitonäkymä näyttää käynnissä olevat säilöt, antaa operaattoreiden tarkastella toimintaa ja pysäyttää istuntoja tarvittaessa.
ShinyProxy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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