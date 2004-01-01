Shynet on itse isännöity verkkoanalytiikka-alusta, joka on suunniteltu yksityisyydestään huolehtiville verkkosivustojen omistajille. Toisin kuin kaupalliset analytiikkatyökalut, Shynet seuraa kävijöiden käyttäytymistä ilman evästeitä, sormenjälkitunnistusta tai henkilötietojen keräämistä, mikä tekee siitä täysin GDPR:n ja vastaavien tietosuojasäännösten mukaisen ilman evästebannereita tai suostumusdialogeja.

Shynetin käyttöönotto omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kävijätietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Saat selkeitä, merkityksellisiä mittareita – istuntoja, viittaajia, latausaikoja ja maantieteellisiä tietoja – samalla kun kunnioitat käyttäjiesi yksityisyyttä ja säilytät analytiikkasi täydellisen omistajuuden.