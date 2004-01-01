Asenna Shynet yhdellä napsautuksella.
Tietosuojaa kunnioittava verkkoanalytiikka-alusta, joka toimii ilman evästeitä ja antaa sinulle täyden omistusoikeuden tietoihisi.
Shynet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shynet – mitä sillä voi rakentaa?
Shynet on itse isännöity verkkoanalytiikka-alusta, joka on suunniteltu yksityisyydestään huolehtiville verkkosivustojen omistajille. Toisin kuin kaupalliset analytiikkatyökalut, Shynet seuraa kävijöiden käyttäytymistä ilman evästeitä, sormenjälkitunnistusta tai henkilötietojen keräämistä, mikä tekee siitä täysin GDPR:n ja vastaavien tietosuojasäännösten mukaisen ilman evästebannereita tai suostumusdialogeja.
Shynetin käyttöönotto omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kävijätietosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Saat selkeitä, merkityksellisiä mittareita – istuntoja, viittaajia, latausaikoja ja maantieteellisiä tietoja – samalla kun kunnioitat käyttäjiesi yksityisyyttä ja säilytät analytiikkasi täydellisen omistajuuden.
Shynet – tärkeimmät ominaisuudet
Evästeetön seuranta
Kerää analytiikkaa ilman evästeitä tai sormenjälkitunnistusta, poistaen suostumusbannerien tarpeen ja pitäen sinut GDPR:n ja CCPA:n mukaisena.
Itse isännöity datan omistajuus
Kaikki kävijätiedot pysyvät VPS-palvelimellasi — ei kolmansien osapuolten jakamista, ei datavälittäjiä, ei alustariippuvuutta.
Kevyt upotusskripti
Yksi JavaScript-koodinpätkä tai JS-vapaa 1×1 pikseliseuranta integroituu mihin tahansa verkkosivustoon tai staattisen sivuston generaattoriin.
Monisivustohallinta
Hallitse useiden verkkosivustojen analytiikkaa yhdestä hallintapaneelista, tiimeille tarkoitettujen sivustokohtaisten käyttöoikeuksien avulla.
Reaaliaikaiset istuntotiedot
Tarkastele aktiivisia istuntoja, viittaavia lähteitä, sivun latausaikoja ja maantieteellistä jakaumaa reaaliaikaisesti.
Shynet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.