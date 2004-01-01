OpenEMR on maailman laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin sähköinen potilastietojärjestelmä (EHR) ja lääkäripraktiikan hallintajärjestelmä. Se on rakennettu pienistä klinikoista suuriin terveydenhuolto-organisaatioihin, ja se tarjoaa täydellisen työkalupaketin potilaiden rekisteröintiin, kliiniseen dokumentointiin, ajanvaraukseen, laskutukseen ja raportointiin – kaikki yhden itse isännöidyn alustan sisällä.

OpenEMR:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan arkaluonteisiin potilastietoihin, varmistaen tietosuojasäännösten noudattamisen ja pitäen potilastiedot omistamassasi infrastruktuurissa. Ilman käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja ja aktiivisen globaalin yhteisön ansiosta OpenEMR on todistettu vaihtoehto kalliille omisteisille EHR-järjestelmille.