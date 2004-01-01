Asenna OpenEMR yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin sähköinen potilastieto- ja lääkäripraktiikan hallintajärjestelmä, jota klinikat ja terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät maailmanlaajuisesti.
OpenEMR – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenEMR – mitä sillä voi rakentaa?
OpenEMR on maailman laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin sähköinen potilastietojärjestelmä (EHR) ja lääkäripraktiikan hallintajärjestelmä. Se on rakennettu pienistä klinikoista suuriin terveydenhuolto-organisaatioihin, ja se tarjoaa täydellisen työkalupaketin potilaiden rekisteröintiin, kliiniseen dokumentointiin, ajanvaraukseen, laskutukseen ja raportointiin – kaikki yhden itse isännöidyn alustan sisällä.
OpenEMR:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan arkaluonteisiin potilastietoihin, varmistaen tietosuojasäännösten noudattamisen ja pitäen potilastiedot omistamassasi infrastruktuurissa. Ilman käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja ja aktiivisen globaalin yhteisön ansiosta OpenEMR on todistettu vaihtoehto kalliille omisteisille EHR-järjestelmille.
OpenEMR – tärkeimmät ominaisuudet
Potilastietojen hallinta
Tallenna ja hae täydelliset potilashistoriat sisältäen demografiset tiedot, sairaushistorian, laboratoriotulokset, reseptit ja kliiniset muistiinpanot jäsenneltyyn tietueeseen.
Ajanvaraus
Hallitse palveluntarjoajien kalentereita, potilasajanvarauksia ja toistuvia käyntejä moniresurssisella ajanvarausjärjestelmällä, joka käsittelee useita ammatinharjoittajia ja toimipisteitä.
Laskutus ja koodaus
Luo vakuutusvaatimuksia ICD-10- ja CPT-koodaustuella, seuraa maksuja ja hallinnoi suorituksia vähentääksesi laskutuksen hallinnollista taakkaa.
Kliinisen päätöksenteon tuki
Lääkeinteraktioiden varoitukset, allergiahälytykset ja ennaltaehkäisevän hoidon muistutukset hoitopisteessä turvallisempien kliinisten päätösten tueksi.
Sähköinen resepti ja laboratoriot
Lähetä reseptit sähköisesti apteekkeihin ja vastaanota jäsenneltyjä laboratoriotuloksia suoraan potilastietoihin ilman manuaalista uudelleensyöttöä.
OpenEMR – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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