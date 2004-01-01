WebThings Gateway on avoimen lähdekoodin toteutus Web of Things -määrittelystä, jonka Mozilla alun perin kehitti ja jota WebThings-yhteisö nyt ylläpitää. Se yhdistää älykotilaitteet eri ekosysteemeistä yhdeksi yksityiseksi hallintapaneeliksi, paljastaen jokaisen laitteen Web Thinginä standardin HTTP- ja WebSocket-rajapinnan avulla.

WebThings Gatewayn käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää laitetiedot, automaatiosäännöt ja lisäosien kokoonpanon kokonaan poissa toimittajien pilvipalveluista. Yhdyskäytävä tukee MQTT- ja IP-pohjaisia protokollia valmiina, kun taas Zigbee-, Z-Wave- ja Bluetooth-lisäosat ovat edelleen saatavilla käyttäjille, jotka yhdistävät VPS:n etäsillan tai yhteensopivan laitteiston kanssa.