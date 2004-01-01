Ota WebThings Gateway käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin esineiden internetin yhdyskäytävä älykotilaitteiden yhdistämiseen ja hallintaan yksityisestä verkkokojelaudasta.
WebThings Gateway – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WebThings Gateway – mitä sillä voi rakentaa?
WebThings Gateway on avoimen lähdekoodin toteutus Web of Things -määrittelystä, jonka Mozilla alun perin kehitti ja jota WebThings-yhteisö nyt ylläpitää. Se yhdistää älykotilaitteet eri ekosysteemeistä yhdeksi yksityiseksi hallintapaneeliksi, paljastaen jokaisen laitteen Web Thinginä standardin HTTP- ja WebSocket-rajapinnan avulla.
WebThings Gatewayn käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää laitetiedot, automaatiosäännöt ja lisäosien kokoonpanon kokonaan poissa toimittajien pilvipalveluista. Yhdyskäytävä tukee MQTT- ja IP-pohjaisia protokollia valmiina, kun taas Zigbee-, Z-Wave- ja Bluetooth-lisäosat ovat edelleen saatavilla käyttäjille, jotka yhdistävät VPS:n etäsillan tai yhteensopivan laitteiston kanssa.
WebThings Gateway – tärkeimmät ominaisuudet
Esineiden verkon API
Jokainen yhdistetty laite on saatavilla standardin HTTP- ja WebSocket Web Things -rajapinnan kautta käytettäväksi skripteissä, hallintapaneeleissa ja kolmannen osapuolen sovelluksissa.
Visuaalinen sääntömoottori
Vedä ja pudota -sääntöeditorilla voit ketjuttaa laukaisimia ja toimintoja minkä tahansa yhdistetyn laitteen välillä ilman koodin kirjoittamista.
Lisäosaekosysteemi
Asenna sovittimet MQTT:lle, Philips Hue:lle, TP-Linkille, IKEA Tradfrille, virtuaaliantureille ja kymmenille muille sisäänrakennetusta lisäosahakemistosta.
Oletusarvoisesti yksityinen
Kaikki laitetiedot, lokit ja automaatiot pysyvät VPS-palvelimellasi ilman toimittajatiliä, telemetriaa tai pilvirelettä.
Pohjapiirros ja lokit
Aseta laitteet mukautetulle pohjapiirrokselle ja tarkastele historiallisia anturitietoja sisäänrakennetun lokien katseluohjelman avulla vianmääritystä varten.
Ääni- ja HTTPS-yhteys
Valinnainen tunnelointi, HTTPS ja integraatiot puheavustajien kanssa antavat sinun saavuttaa yhdyskäytävän turvallisesti mistä tahansa.
WebThings Gateway – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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