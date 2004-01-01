Asenna OpenBudgeteer yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin ämpäribudjetointisovellus henkilökohtaisen taloutesi hallintaan jäsennellyllä, luokkapohjaisella lähestymistavalla.
OpenBudgeteer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenBudgeteer – mitä sillä voi rakentaa?
OpenBudgeteer on itse ylläpidettävä henkilökohtaisen talouden sovellus, joka perustuu ämpäribudjetoinnin periaatteeseen — inspiraationa ovat toimineet työkalut kuten YNAB ja Buckets. Kohdistat jokaisen tulodollarin tiettyihin menokoreihin ennen kuukauden alkua, mikä antaa sinulle selkeän, harkitun suunnitelman rahoillesi sen sijaan, että reagoisit kuluihin niiden ilmaantuessa.
Rakennettu .NET- ja Blazor Server -teknologioilla, OpenBudgeteer toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi, joten taloustietosi eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen pilveen. Se yhdistää PostgreSQL-tietokantaan kestävää tallennusta varten ja tukee valinnaista todennusta pääsyn turvaamiseksi. Mukana Awesome Self-Hosted -listalla, se on luotettava valinta yksityisyydestään huolehtiville käyttäjille, jotka etsivät pätevää, ilmaista vaihtoehtoa kaupallisille budjetointiohjelmistoille.
OpenBudgeteer – tärkeimmät ominaisuudet
Kategorioitu budjetointi
Kohdista jokainen tulodollari ennalta määriteltyihin menoluokkiin jokaisen kuukauden alussa, pitäen taloutesi järjestyksessä ja hallinnassa.
Täysi datan omistajuus
Taloustietosi tallennetaan yksinomaan omalle VPS-palvelimellesi — ei kolmannen osapuolen pilvipalvelua, ei tilausmaksuja eikä toimittajalukitusta.
Valinnainen todennus
Suojaa budjettisi sisäänrakennetulla käyttäjätunnus- ja salasanatodennuksella, pitäen arkaluonteiset taloustiedot vain sinun saatavillasi.
PostgreSQL-pysyvyys
Tallentaa kaikki tapahtumat ja budjettitiedot erilliseen PostgreSQL-tietokantaan luotettavaa, kaatumisenkestävää tallennusta ja helppoa varmuuskopiointia varten.
Blazor Server -käyttöliittymä
Moderni, responsiivinen verkkokäyttöliittymä, jonka Blazor Server mahdollistaa, tarjoaa nopean ja interaktiivisen budjetointikokemuksen suoraan selaimessa.
OpenBudgeteer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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