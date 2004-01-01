OpenBudgeteer on itse ylläpidettävä henkilökohtaisen talouden sovellus, joka perustuu ämpäribudjetoinnin periaatteeseen — inspiraationa ovat toimineet työkalut kuten YNAB ja Buckets. Kohdistat jokaisen tulodollarin tiettyihin menokoreihin ennen kuukauden alkua, mikä antaa sinulle selkeän, harkitun suunnitelman rahoillesi sen sijaan, että reagoisit kuluihin niiden ilmaantuessa.

Rakennettu .NET- ja Blazor Server -teknologioilla, OpenBudgeteer toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi, joten taloustietosi eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen pilveen. Se yhdistää PostgreSQL-tietokantaan kestävää tallennusta varten ja tukee valinnaista todennusta pääsyn turvaamiseksi. Mukana Awesome Self-Hosted -listalla, se on luotettava valinta yksityisyydestään huolehtiville käyttäjille, jotka etsivät pätevää, ilmaista vaihtoehtoa kaupallisille budjetointiohjelmistoille.