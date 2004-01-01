Asenna SolidInvoice yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin Symfony-pohjainen laskutussovellus freelancereille ja pienyrityksille asiakkaiden, tarjousten ja maksujen hallintaan.
SolidInvoice – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SolidInvoice – mitä sillä voi rakentaa?
SolidInvoice on avoimen lähdekoodin laskutussovellus, joka on rakennettu Symfony-kehyksellä ja suunniteltu freelancereille, konsulteille ja pienyrityksille, jotka tarvitsevat selkeän, keskittyneen laskutustyökalun ilman kuukausittaisia SaaS-maksuja. Se kattaa koko tarjouksesta maksuun -työnkulun: hallinnoi asiakkaita ja yhteystietoja, lähetä tarjouksia, jotka muuttuvat laskuiksi, seuraa maksuja ja määritä verot ja valuutat vastaamaan omaa lainkäyttöaluettasi.
SolidInvoicen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, laskuhistorian ja maksutiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa — ei käyttäjäkohtaisia hintoja, ei laskukohtaisia maksuja eikä kolmannen osapuolen pääsyä arkaluonteisiin taloustietoihin. Ensimmäisen käynnistyksen ohjattu toiminto opastaa sinua tietokannan asennuksessa ja alkuperäisen järjestelmänvalvojan tilin luomisessa, ja mukana toimitettu MySQL-palvelu tallentaa kaikki transaktiotiedot Traefik-hallitun HTTPS:n taakse ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.
SolidInvoice – tärkeimmät ominaisuudet
Tarjoukset ja laskut
Laadi ammattimaisia tarjouksia, jotka muuttuvat laskuiksi yhdellä napsautuksella, poistaen päällekkäisen tietojen syötön myynnistä laskutukseen -työnkulussa.
Asiakashallinta
Seuraa asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja luottosaldoja keskitetyssä hakemistossa asiakaskohtaisella laskuhistorialla ja avoimilla saldoilla.
Toistuvat laskut
Ajoita toistuvat laskut sopimusasiakkaille ja tilauslaskutus, automaattisella luonnilla määrittämälläsi jaksolla.
Maksun seuranta
Kirjaa osittaiset ja täydet maksut laskuista, sisäänrakennetulla tuella liitettäville maksuyhdyskäytäville, kuten Stripe ja PayPal.
Monivaluutta ja verotus
Laskuta kansainvälisiä asiakkaita heidän paikallisessa valuutassaan ja määritä useita verokantoja käsittelemään ALV:tä, GST:tä ja alueellisia verorakenteita.
Perustuu Symfonyyn
Toimii kypsän Symfony PHP-kehyksen voimin, tarjoten vakaan ja laajennettavan perustan pitkän aikavälin ylläpitohistorialla.
SolidInvoice – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.