SolidInvoice on avoimen lähdekoodin laskutussovellus, joka on rakennettu Symfony-kehyksellä ja suunniteltu freelancereille, konsulteille ja pienyrityksille, jotka tarvitsevat selkeän, keskittyneen laskutustyökalun ilman kuukausittaisia SaaS-maksuja. Se kattaa koko tarjouksesta maksuun -työnkulun: hallinnoi asiakkaita ja yhteystietoja, lähetä tarjouksia, jotka muuttuvat laskuiksi, seuraa maksuja ja määritä verot ja valuutat vastaamaan omaa lainkäyttöaluettasi.

SolidInvoicen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, laskuhistorian ja maksutiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa — ei käyttäjäkohtaisia hintoja, ei laskukohtaisia maksuja eikä kolmannen osapuolen pääsyä arkaluonteisiin taloustietoihin. Ensimmäisen käynnistyksen ohjattu toiminto opastaa sinua tietokannan asennuksessa ja alkuperäisen järjestelmänvalvojan tilin luomisessa, ja mukana toimitettu MySQL-palvelu tallentaa kaikki transaktiotiedot Traefik-hallitun HTTPS:n taakse ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.