Ota Autobase käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin itse isännöity Database-as-a-Service-alusta PostgreSQL-klusterin käyttöönoton ja hallinnan automatisointiin.
Autobase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Autobase – mitä sillä voi rakentaa?
Autobase on avoimen lähdekoodin vaihtoehto pilvihallituille tietokantapalveluille, kuten Amazon RDS:lle ja Google Cloud SQL:lle, tarjoten automatisoidun PostgreSQL-klusterin provisionoinnin, korkean käytettävyyden konfiguroinnin ja keskitetyn hallinnan intuitiivisen verkkokonsolin kautta. Yli 4 000 GitHub-tähdellä se mahdollistaa tuotantovalmiiden PostgreSQL-klustereiden provisionoinnin automatisoidulla vikasietoisuudella, ajoitetuilla varmuuskopioinneilla ja pisteeseen palautuksella ilman, että sinun tarvitsee hallita monimutkaista HA-konfiguraatiota käsin.
Autobasen itseisännöinti poistaa pilvitietokantapalveluiden toistuvat tuntikohtaiset kustannukset pitäen samalla tietokantainfrastruktuurisi ja kaikki tallennetut tiedot täysin hallinnassasi. Integroitu DBDesk Studio tarjoaa suoran SQL-yhteyden ja skeeman tutkimisen, ja REST API mahdollistaa täyden ohjelmallisen hallinnan – tarjoten sinulle hallitun tietokannan mukavuuden omassa infrastruktuurissasi.
Autobase – tärkeimmät ominaisuudet
Yhden klikkauksen klusterin käyttöönotto
Ota käyttöön täysin konfiguroidut, korkean käytettävyyden PostgreSQL-klusterit verkkokonsolin kautta kirjoittamatta HA-määritystiedostoja tai Ansible-playbookeja käsin.
Automaattinen vikasietoisuus
Sisäänrakennettu vikasietomekanismi tunnistaa ensisijaiset viat ja ylentää replikan automaattisesti, minimoiden tuotantotyökuormien käyttökatkokset ilman manuaalista puuttumista.
Integroitu SQL-studio
DBDesk Studio toimitetaan konsolin mukana, ja se tarjoaa skeeman selaamisen, kyselyjen suorittamisen ja tiedon tutkimisen ilman erillisen tietokanta-asiakasohjelman asentamista.
Varmuuskopiointi ja palautus
Ajoita automaattiset varmuuskopiot ja palauta klusterit mihin tahansa ajankohtaan, suojautuen tietojen menetykseltä vahingossa tapahtuvien poistojen tai sovellusvirheiden vuoksi.
REST API -automaatio
Jokainen hallintatoiminto on saatavilla REST-rajapinnan kautta, mahdollistaen integroinnin CI/CD-putkiin, infrastruktuurikoodityökaluihin ja mukautettuihin automaatioskripteihin.
Autobase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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