Autobase on avoimen lähdekoodin vaihtoehto pilvihallituille tietokantapalveluille, kuten Amazon RDS:lle ja Google Cloud SQL:lle, tarjoten automatisoidun PostgreSQL-klusterin provisionoinnin, korkean käytettävyyden konfiguroinnin ja keskitetyn hallinnan intuitiivisen verkkokonsolin kautta. Yli 4 000 GitHub-tähdellä se mahdollistaa tuotantovalmiiden PostgreSQL-klustereiden provisionoinnin automatisoidulla vikasietoisuudella, ajoitetuilla varmuuskopioinneilla ja pisteeseen palautuksella ilman, että sinun tarvitsee hallita monimutkaista HA-konfiguraatiota käsin.

Autobasen itseisännöinti poistaa pilvitietokantapalveluiden toistuvat tuntikohtaiset kustannukset pitäen samalla tietokantainfrastruktuurisi ja kaikki tallennetut tiedot täysin hallinnassasi. Integroitu DBDesk Studio tarjoaa suoran SQL-yhteyden ja skeeman tutkimisen, ja REST API mahdollistaa täyden ohjelmallisen hallinnan – tarjoten sinulle hallitun tietokannan mukavuuden omassa infrastruktuurissasi.