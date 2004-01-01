pretix on monipuolinen avoimen lähdekoodin lipunmyyntialusta, joka on rakennettu erityisesti tapahtumajärjestäjille, jotka haluavat myydä lippuja maksamatta lippukohtaisia maksuja kaupallisille palveluille, kuten Eventbritelle tai Ticketmasterille. Saksalaisen pretix GmbH:n rakentama ja ylläpitämä, se pyörittää tuhansia tapahtumia maailmanlaajuisesti – pienistä työpajoista suuriin konferensseihin ja festivaaleihin – ja se on suunniteltu käsittelemään suuren liikenteen myyntihuippuja romahtamatta.

pretixin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää osallistujatiedot, maksuasetukset ja tulot täysin hallinnassasi. Sen sijaan, että luovuttaisit prosenttiosuuden jokaisesta lipusta kolmannen osapuolen yhdyskäytävälle, maksat kiinteän isännöintimaksun – ja pysyt täysin GDPR-yhteensopivana pitämällä henkilötiedot hallinnoimassasi infrastruktuurissa.