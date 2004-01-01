Asenna pretix yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin lipunmyyntialusta konferensseille, festivaaleille, työpajoille ja kaikille tapahtumille, joissa on fyysinen tai digitaalinen lippu.
pretix – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
pretix – mitä sillä voi rakentaa?
pretix on monipuolinen avoimen lähdekoodin lipunmyyntialusta, joka on rakennettu erityisesti tapahtumajärjestäjille, jotka haluavat myydä lippuja maksamatta lippukohtaisia maksuja kaupallisille palveluille, kuten Eventbritelle tai Ticketmasterille. Saksalaisen pretix GmbH:n rakentama ja ylläpitämä, se pyörittää tuhansia tapahtumia maailmanlaajuisesti – pienistä työpajoista suuriin konferensseihin ja festivaaleihin – ja se on suunniteltu käsittelemään suuren liikenteen myyntihuippuja romahtamatta.
pretixin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää osallistujatiedot, maksuasetukset ja tulot täysin hallinnassasi. Sen sijaan, että luovuttaisit prosenttiosuuden jokaisesta lipusta kolmannen osapuolen yhdyskäytävälle, maksat kiinteän isännöintimaksun – ja pysyt täysin GDPR-yhteensopivana pitämällä henkilötiedot hallinnoimassasi infrastruktuurissa.
pretix – tärkeimmät ominaisuudet
Joustava lipunmyynti
Myy maksettuja, ilmaisia ja lahjoituspohjaisia lippuja kiintiöillä, kupongeilla, paikanvalinnalla ja aikaan perustuvalla saatavuudella useisiin tapahtumiin yhdestä kaupasta.
Sisäänrakennetut maksut
Natiivit integraatiot Stripen, PayPalin, SEPA:n, pankkisiirron ja monien muiden maksuyhdyskäytävien kanssa – kolmannen osapuolen lisäosamarkkinapaikkaa ei tarvita.
Istumajärjestykset
Visuaalinen interaktiivinen paikanvalinta kategorioineen, hintaerotteluineen ja esteettömyyspaikkoineen teattereihin, saleihin ja stadioneille.
Paikan päällä sisäänkirjautuminen
Mobiili- ja työpöytäskannerisovellukset vahvistavat QR-koodatut liput ovella, mukaan lukien offline-tila paikoissa, joissa on huono yhteys.
Monikieliset kaupat
Toimita lokalisoidut lippukaupat yli 30 kielellä käännetyillä sähköposteilla, lippujen ulkoasuilla ja kassavirroilla käyttövalmiina.
REST API & Webhooks
Integroi pretix CRM-järjestelmiin, kirjanpitojärjestelmiin ja kulkukorttien tulostukseen dokumentoidun REST-rajapinnan ja tapahtumapohjaisten webhookien avulla.
pretix – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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