Jopa 69 % alennus pretix tuotteelle

Asenna pretix yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin lipunmyyntialusta konferensseille, festivaaleille, työpajoille ja kaikille tapahtumille, joissa on fyysinen tai digitaalinen lippu.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,79/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna pretix yhdellä napsautuksella.

pretix – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

pretix – mitä sillä voi rakentaa?

pretix on monipuolinen avoimen lähdekoodin lipunmyyntialusta, joka on rakennettu erityisesti tapahtumajärjestäjille, jotka haluavat myydä lippuja maksamatta lippukohtaisia maksuja kaupallisille palveluille, kuten Eventbritelle tai Ticketmasterille. Saksalaisen pretix GmbH:n rakentama ja ylläpitämä, se pyörittää tuhansia tapahtumia maailmanlaajuisesti – pienistä työpajoista suuriin konferensseihin ja festivaaleihin – ja se on suunniteltu käsittelemään suuren liikenteen myyntihuippuja romahtamatta.

pretixin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää osallistujatiedot, maksuasetukset ja tulot täysin hallinnassasi. Sen sijaan, että luovuttaisit prosenttiosuuden jokaisesta lipusta kolmannen osapuolen yhdyskäytävälle, maksat kiinteän isännöintimaksun – ja pysyt täysin GDPR-yhteensopivana pitämällä henkilötiedot hallinnoimassasi infrastruktuurissa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

pretix – tärkeimmät ominaisuudet

Joustava lipunmyynti

Myy maksettuja, ilmaisia ja lahjoituspohjaisia lippuja kiintiöillä, kupongeilla, paikanvalinnalla ja aikaan perustuvalla saatavuudella useisiin tapahtumiin yhdestä kaupasta.

Sisäänrakennetut maksut

Natiivit integraatiot Stripen, PayPalin, SEPA:n, pankkisiirron ja monien muiden maksuyhdyskäytävien kanssa – kolmannen osapuolen lisäosamarkkinapaikkaa ei tarvita.

Istumajärjestykset

Visuaalinen interaktiivinen paikanvalinta kategorioineen, hintaerotteluineen ja esteettömyyspaikkoineen teattereihin, saleihin ja stadioneille.

Paikan päällä sisäänkirjautuminen

Mobiili- ja työpöytäskannerisovellukset vahvistavat QR-koodatut liput ovella, mukaan lukien offline-tila paikoissa, joissa on huono yhteys.

Monikieliset kaupat

Toimita lokalisoidut lippukaupat yli 30 kielellä käännetyillä sähköposteilla, lippujen ulkoasuilla ja kassavirroilla käyttövalmiina.

REST API & Webhooks

Integroi pretix CRM-järjestelmiin, kirjanpitojärjestelmiin ja kulkukorttien tulostukseen dokumentoidun REST-rajapinnan ja tapahtumapohjaisten webhookien avulla.

pretix – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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