Ombi on standardi itse ylläpidetty pyyntöjärjestelmä kotitalouksille, jotka käyttävät Plexiä, Embyä tai Jellyfiniä. Käyttäjät kirjautuvat sisään olemassa olevalla mediapalvelintilillään ja pyytävät elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkialbumeita ja 4K-sisältöä tyylikkään, mobiiliystävällisen verkkokäyttöliittymän kautta. Jokainen pyyntö siirtyy konfiguroitavaan hyväksyntäjonoon, minkä jälkeen hyväksytyt kohteet välitetään automaattisesti Sonarrille, Radarrille, Lidarrille tai CouchPotatolle toteutettavaksi.

Ombin itse ylläpitäminen VPS:llä antaa käyttäjillesi selkeän "kysy ensin" -kanavan mediakirjastoosi ja antaa sinulle yhden paikan hyväksyä, hylätä tai käsitellä saapuvia pyyntöjä erissä – paljastamatta Arr-hallintapaneelejasi kotitaloudelle.