Asenna Ombi yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity pyyntöjärjestelmä Plexille, Embylle ja Jellyfinille — käyttäjät pyytävät elokuvia ja sarjoja, sinä hyväksyt ja automaattisesti toteutat.
Ombi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ombi – mitä sillä voi rakentaa?
Ombi on standardi itse ylläpidetty pyyntöjärjestelmä kotitalouksille, jotka käyttävät Plexiä, Embyä tai Jellyfiniä. Käyttäjät kirjautuvat sisään olemassa olevalla mediapalvelintilillään ja pyytävät elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkialbumeita ja 4K-sisältöä tyylikkään, mobiiliystävällisen verkkokäyttöliittymän kautta. Jokainen pyyntö siirtyy konfiguroitavaan hyväksyntäjonoon, minkä jälkeen hyväksytyt kohteet välitetään automaattisesti Sonarrille, Radarrille, Lidarrille tai CouchPotatolle toteutettavaksi.
Ombin itse ylläpitäminen VPS:llä antaa käyttäjillesi selkeän "kysy ensin" -kanavan mediakirjastoosi ja antaa sinulle yhden paikan hyväksyä, hylätä tai käsitellä saapuvia pyyntöjä erissä – paljastamatta Arr-hallintapaneelejasi kotitaloudelle.
Ombi – tärkeimmät ominaisuudet
Plexin, Embyn ja Jellyfinin kirjautuminen
Käyttäjät kirjautuvat sisään olemassa olevilla mediapalvelimen tunnuksillaan, joten erillistä hallittavaa tiliä ei ole ja käyttöoikeudet pysyvät synkronoituina.
Elokuva-, TV-, musiikki- ja 4K-pyynnöt
Luokkakohtaiset kiintiöt, käyttäjäkohtaiset rajat ja hyväksymissäännöt antavat sinun räätälöidä, mitä kukin katsoja voi pyytää ilman manuaalista valvontaa.
Automaattinen täyttö Arr:n kautta
Hyväksytyt pyynnöt siirtyvät suoraan Sonarrille, Radarrille ja Lidarrille niiden REST-rajapintojen kautta, jotta sisältö latautuu, käsitellään ja päätyy kirjastoon automaattisesti.
Pyydä ilmoituksia
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, sähköposti ja mobiilisovelluksen push-ilmoitukset pitävät ylläpitäjät ja käyttäjät ajan tasalla pyyntöjen edetessä.
Mobiiliystävällinen käyttöliittymä ja sovellukset
Hiottu responsiivinen verkkokäyttöliittymä sekä iOS- ja Android-kumppanisovellukset antavat kotitalouden jäsenten pyytää ja seurata sisältöä miltä tahansa laitteelta.
Ombi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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