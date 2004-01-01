REDAXO on avoimen lähdekoodin PHP-sisällönhallintajärjestelmä, jota on kehitetty vuodesta 2004 lähtien ja joka antaa kehittäjille täyden hallinnan verkkosivuston ulostuloon. Toisin kuin mielipiteelliset sisällönhallintajärjestelmät, jotka pakottavat kiinteän HTML-rakenteen, REDAXO antaa sinun luoda mukautettuja moduuleja, jotka määrittelevät tarkalleen, miten sisältö syötetään ja renderöidään – minimaalisista laskeutumissivuista suuriin monikielisiin portaaleihin.

REDAXOn itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että omistat sisältösi, tietosi ja mukautuksesi ilman alustamaksuja tai toimittajarajoituksia. Tämä malli yhdistää REDAXOn MariaDB 10.11:een ja asentaa sisällönhallintajärjestelmän automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä, joten voit kirjautua sisään hallintapaneeliin ja aloittaa rakentamisen välittömästi.