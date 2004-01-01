Asenna REDAXO yhden napsautuksen asennuksena.
Joustava avoimen lähdekoodin PHP-sisällönhallintajärjestelmä, joka antaa kehittäjille täyden hallinnan verkkosivuston tulostuskoodiin niin yksinkertaisilla sivustoilla kuin monimutkaisissa portaaleissakin.
REDAXO – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
REDAXO – mitä sillä voi rakentaa?
REDAXO on avoimen lähdekoodin PHP-sisällönhallintajärjestelmä, jota on kehitetty vuodesta 2004 lähtien ja joka antaa kehittäjille täyden hallinnan verkkosivuston ulostuloon. Toisin kuin mielipiteelliset sisällönhallintajärjestelmät, jotka pakottavat kiinteän HTML-rakenteen, REDAXO antaa sinun luoda mukautettuja moduuleja, jotka määrittelevät tarkalleen, miten sisältö syötetään ja renderöidään – minimaalisista laskeutumissivuista suuriin monikielisiin portaaleihin.
REDAXOn itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että omistat sisältösi, tietosi ja mukautuksesi ilman alustamaksuja tai toimittajarajoituksia. Tämä malli yhdistää REDAXOn MariaDB 10.11:een ja asentaa sisällönhallintajärjestelmän automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä, joten voit kirjautua sisään hallintapaneeliin ja aloittaa rakentamisen välittömästi.
REDAXO – tärkeimmät ominaisuudet
Mukautetut sisältömoduulit
Rakenna uudelleenkäytettäviä sisältömoduuleja, jotka hallitsevat tarkasti, miten editorit syöttävät tietoja ja miten nämä tiedot renderöidään HTML:ssä – ilman kehyssidonnaisuutta.
Täysi tuotoksen hallinta
REDAXO ei aseta rakenteellisia rajoituksia merkintäkielellesi, antaen kehittäjien tuottaa puhdasta, semanttista HTML:ää räätälöitynä jokaiseen projektiin.
Monikielinen tuki
Hallitse sisältöä useilla kielillä sisäänrakennetun clang-tuen avulla, mikä tekee REDAXOsta luonnollisen valinnan kansainvälisille ja alueellisille verkkosivustoille.
Lisäosaekosysteemi
Laajenna REDAXOa rikkaan yhteisön lisäosien ekosysteemin avulla, joka kattaa medianhallinnan, hakukoneoptimoinnin, lomakkeet, todennuksen ja paljon muuta.
Joustava mallijärjestelmä
Määritä uudelleenkäytettäviä sivupohjia ja asetteluja PHP:llä, antaen front-end-kehittäjille vapauden jäsentää projekteja haluamallaan tavalla.
REDAXO – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.