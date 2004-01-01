Jopa 69 % alennus REDAXO tuotteelle

Asenna REDAXO yhden napsautuksen asennuksena.

Joustava avoimen lähdekoodin PHP-sisällönhallintajärjestelmä, joka antaa kehittäjille täyden hallinnan verkkosivuston tulostuskoodiin niin yksinkertaisilla sivustoilla kuin monimutkaisissa portaaleissakin.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
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69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

REDAXO – mitä sillä voi rakentaa?

REDAXO on avoimen lähdekoodin PHP-sisällönhallintajärjestelmä, jota on kehitetty vuodesta 2004 lähtien ja joka antaa kehittäjille täyden hallinnan verkkosivuston ulostuloon. Toisin kuin mielipiteelliset sisällönhallintajärjestelmät, jotka pakottavat kiinteän HTML-rakenteen, REDAXO antaa sinun luoda mukautettuja moduuleja, jotka määrittelevät tarkalleen, miten sisältö syötetään ja renderöidään – minimaalisista laskeutumissivuista suuriin monikielisiin portaaleihin.

REDAXOn itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että omistat sisältösi, tietosi ja mukautuksesi ilman alustamaksuja tai toimittajarajoituksia. Tämä malli yhdistää REDAXOn MariaDB 10.11:een ja asentaa sisällönhallintajärjestelmän automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä, joten voit kirjautua sisään hallintapaneeliin ja aloittaa rakentamisen välittömästi.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

REDAXO – tärkeimmät ominaisuudet

Mukautetut sisältömoduulit

Rakenna uudelleenkäytettäviä sisältömoduuleja, jotka hallitsevat tarkasti, miten editorit syöttävät tietoja ja miten nämä tiedot renderöidään HTML:ssä – ilman kehyssidonnaisuutta.

Täysi tuotoksen hallinta

REDAXO ei aseta rakenteellisia rajoituksia merkintäkielellesi, antaen kehittäjien tuottaa puhdasta, semanttista HTML:ää räätälöitynä jokaiseen projektiin.

Monikielinen tuki

Hallitse sisältöä useilla kielillä sisäänrakennetun clang-tuen avulla, mikä tekee REDAXOsta luonnollisen valinnan kansainvälisille ja alueellisille verkkosivustoille.

Lisäosaekosysteemi

Laajenna REDAXOa rikkaan yhteisön lisäosien ekosysteemin avulla, joka kattaa medianhallinnan, hakukoneoptimoinnin, lomakkeet, todennuksen ja paljon muuta.

Joustava mallijärjestelmä

Määritä uudelleenkäytettäviä sivupohjia ja asetteluja PHP:llä, antaen front-end-kehittäjille vapauden jäsentää projekteja haluamallaan tavalla.

REDAXO – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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Martin K
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30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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