Agenta on päästä päähän -LLMOps-alusta, joka yhdistää työnkulut tuotannon LLM-sovellusten julkaisemiseen. Tiimit käyttävät sitä kehotteiden iterointiin rinnakkaisessa leikkikentässä, kokoonpanojen versiointiin, automaattisten arviointien ajamiseen testijoukkoja vastaan ja reaaliaikaisten pyyntöjen jäljittämiseen täydellä havaittavuudella – kaikki samasta käyttöliittymästä.

Oman VPS:n itseisännöinti pitää kehotteet, arviointitietojoukot ja jäljitystiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei tunnusten kiintiöitä jäljityksissä, ja täysi vapaus integroida mikä tahansa LLM-palveluntarjoaja mukana tulevien SDK- ja välityspalveluiden kautta.