Asenna Agenta yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin LLMOps-alusta, joka yhdistää kehotetekniikan, arvioinnin ja havaittavuuden yhdeksi yhtenäiseksi työtilaksi.
Agenta – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Agenta – mitä sillä voi rakentaa?
Agenta on päästä päähän -LLMOps-alusta, joka yhdistää työnkulut tuotannon LLM-sovellusten julkaisemiseen. Tiimit käyttävät sitä kehotteiden iterointiin rinnakkaisessa leikkikentässä, kokoonpanojen versiointiin, automaattisten arviointien ajamiseen testijoukkoja vastaan ja reaaliaikaisten pyyntöjen jäljittämiseen täydellä havaittavuudella – kaikki samasta käyttöliittymästä.
Oman VPS:n itseisännöinti pitää kehotteet, arviointitietojoukot ja jäljitystiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei tunnusten kiintiöitä jäljityksissä, ja täysi vapaus integroida mikä tahansa LLM-palveluntarjoaja mukana tulevien SDK- ja välityspalveluiden kautta.
Agenta – tärkeimmät ominaisuudet
Kehotteiden leikkikenttä
Vertaile kehotteita rinnakkain mallien ja parametrien välillä visuaalisessa leikkikentässä ja ylennä sitten voittavat variantit versioituihin kokoonpanoihin.
Automaattinen arviointi
Suorita kehotteita testijoukkoja vastaan käyttäen sisäänrakennettuja arvioijia tai mukautettua koodia arvioidaksesi oikeellisuutta, samankaltaisuutta ja regressioita ennen käyttöönottoa.
LLM-havaittavuus
Jäljitä jokainen pyyntö sisäkkäisten spanien kautta täydellisine syöte-, tuloste-, viive- ja kustannusmittareineen mille tahansa LLM-palveluntarjoajalle tai -kehykselle.
Kehotteiden versiointi
Hallitse kehotekokoonpanoja versioituina artefakteina ympäristöjen, palautusten ja rekisterin avulla, joka irrottaa kehotteet sovelluskoodista.
Kehysagnostinen
SDK:t ja OpenTelemetry-yhteensopiva jäljitys integroituvat LangChainiin, LlamaIndexiin, OpenAIhin, Anthropicin ja mihin tahansa muuhun LLM-pinoon.
Agenta – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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