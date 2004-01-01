Asenna SABnzbd yhdellä klikkauksella.
Automatisoitu Usenet-binääritiedostojen lataaja, joka jonottaa, tarkistaa ja purkaa NZB-tiedostoja ilman manuaalista puuttumista.
SABnzbd – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SABnzbd – mitä sillä voi rakentaa?
SABnzbd on johtava avoimen lähdekoodin Usenet-latausohjelma, joka automatisoi koko prosessin NZB-tiedostosta valmiiseen tiedostoon: rinnakkaislataus useilta palvelimilta, PAR2-eheyden tarkistus, automaattinen korjaus ja arkiston purku — kaikki ilman manuaalisia vaiheita. Se on ollut media-automaatiotyönkulkujen selkäranka yli vuosikymmenen ajan.
SABnzbd:n itseisännöinti VPS:llä tarjoaa 24/7 saatavuuden RSS-seurantaan ja latausjonoihin ilman, että kotitietokonetta tarvitsee pitää käynnissä. Datakeskusten kaistanleveys ylittää usein kotiyhteyksien nopeudet, ja lataukset tallentuvat VPS:n tallennustilaan myöhempää suoratoistoa tai noutoa varten Sonarrin, Radarrin ja laajemman media-automaatiopinon kautta.
SABnzbd – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen NZB-käsittely
Käsittelee koko latausputken automaattisesti — hakee, tarkistaa PAR2:lla, korjaa puutteelliset tiedostot ja purkaa arkistot ilman käyttäjän toimenpiteitä.
Monipalvelintuki
Yhdistää useisiin Usenet-palveluntarjoajiin prioriteettijärjestyksellä ja täyttöpalvelimen asetuksilla, jotta lataukset saadaan valmiiksi puutteellisesta artikkelikattavuudesta huolimatta.
Sonarr- ja Radarr-integraatio
Toimii latausasiakasohjelmana suositulle arr-media-automaatiopinolle, mahdollistaen täysin automaattiset TV- ja elokuvanhankintatyönkulut.
Kaistanleveyden aikataulutus
Aseta nopeusrajoitukset ja aktiiviset tunnit, jotta lataukset eivät kilpaile muiden palveluiden kanssa ruuhka-aikoina.
RSS-syötteen seuranta
Tarkkailee Usenet-indeksoijien RSS-syötteitä ja käynnistää lataukset automaattisesti, kun suodattimiasi vastaavaa uutta sisältöä julkaistaan.
SABnzbd – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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