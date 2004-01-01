SABnzbd on johtava avoimen lähdekoodin Usenet-latausohjelma, joka automatisoi koko prosessin NZB-tiedostosta valmiiseen tiedostoon: rinnakkaislataus useilta palvelimilta, PAR2-eheyden tarkistus, automaattinen korjaus ja arkiston purku — kaikki ilman manuaalisia vaiheita. Se on ollut media-automaatiotyönkulkujen selkäranka yli vuosikymmenen ajan.

SABnzbd:n itseisännöinti VPS:llä tarjoaa 24/7 saatavuuden RSS-seurantaan ja latausjonoihin ilman, että kotitietokonetta tarvitsee pitää käynnissä. Datakeskusten kaistanleveys ylittää usein kotiyhteyksien nopeudet, ja lataukset tallentuvat VPS:n tallennustilaan myöhempää suoratoistoa tai noutoa varten Sonarrin, Radarrin ja laajemman media-automaatiopinon kautta.