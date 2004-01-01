Chroma on avoimen lähdekoodin upotusdatakanta, joka on rakennettu erityisesti tekoälysovelluksia varten, jotka tarvitsevat korkeamittaisten vektorisijoitusten tallentamiseen, indeksointiin ja kyselyyn. Se integroituu natiivisti LangChainin, LlamaIndexin ja OpenAI SDK:n kanssa, mikä tekee siitä nopeimman tavan lisätä semanttisen haun ja hakuun perustuvan generoinnin (RAG) ominaisuuksia mihin tahansa sovellukseen ilman mukautetun vektorinfrastruktuurin rakentamista.

Chromen itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää upotuksesi, dokumenttitietosi ja kyselykuviosi hallinnassasi, ilman kyselykohtaista hinnoittelua ja joustavuudella säätää resursseja kokoelmasi kasvaessa.