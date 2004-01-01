Ota Chroma käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin vektoritietokanta tekoälysovelluksiin, semanttiseen hakuun ja hakuun perustuviin generointiputkiin.
Chroma – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Chroma – mitä sillä voi rakentaa?
Chroma on avoimen lähdekoodin upotusdatakanta, joka on rakennettu erityisesti tekoälysovelluksia varten, jotka tarvitsevat korkeamittaisten vektorisijoitusten tallentamiseen, indeksointiin ja kyselyyn. Se integroituu natiivisti LangChainin, LlamaIndexin ja OpenAI SDK:n kanssa, mikä tekee siitä nopeimman tavan lisätä semanttisen haun ja hakuun perustuvan generoinnin (RAG) ominaisuuksia mihin tahansa sovellukseen ilman mukautetun vektorinfrastruktuurin rakentamista.
Chromen itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää upotuksesi, dokumenttitietosi ja kyselykuviosi hallinnassasi, ilman kyselykohtaista hinnoittelua ja joustavuudella säätää resursseja kokoelmasi kasvaessa.
Chroma – tärkeimmät ominaisuudet
RAG-putkisto valmis
Suunniteltu LLM-sovellusten hakukerrokseksi, jotta voit perustaa mallin vastaukset omiin dokumentteihisi minimaalisella integrointityöllä.
Kehysintegraatiot
Natiivi tuki LangChainille, LlamaIndexille ja OpenAI SDK:lle tarkoittaa, että olemassa oleva tekoälykoodisi yhdistyy Chromaan vain muutamalla konfiguraatiorivillä.
Metatietojen suodatus
Yhdistä vektorien samankaltaisuushaku rakenteellisiin metatietosuodattimiin rajataksesi tuloksia päivämäärän, luokan tai minkä tahansa mukautetun attribuutin perusteella ilman jälkikäsittelyä.
Useita etäisyysmittareita
Valitse kosinisimilaarisuus, L2-etäisyys tai sisätulo kokoelmittain vastaamaan mittaria, jolla upotusmallisi on koulutettu tarkkojen tulosten saamiseksi.
Pysyvä tallennustila
Upotukset ja indeksit säilyvät uudelleenkäynnistysten ja päivitysten jälkeen, joten tietopohjasi pysyy ehjänä ilman, että asiakirjoja tarvitsee syöttää uudelleen jokaisen käyttöönoton muutoksen jälkeen.
Chroma – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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