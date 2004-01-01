Asenna SnapOtter yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity kuvankäsittelyohjelmisto yli 55 työkalulla, paikallisilla tekoälyominaisuuksilla ja eräajoputkilla — kuvat eivät koskaan poistu palvelimeltasi.
SnapOtter – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SnapOtter – mitä sillä voi rakentaa?
SnapOtter on itsepalveluna ylläpidettävä kuvankäsittelyalusta, joka yhdistää kattavan muokkaustyökalupakin — koon muuttaminen, rajaaminen, pakkaaminen, muuntaminen, vesileimaus ja paljon muuta — paikallisiin tekoälyominaisuuksiin, kuten taustan poistoon, kuvan skaalaukseen, OCR:ään ja valokuvien restaurointiin. Kaikki käsittely tapahtuu omalla palvelimellasi käyttäen suoritinta tai näytönohjainta, joten alkuperäiset tiedostot ja tulokset eivät koskaan kulje ulkoisten palveluiden kautta.
Yli 55 syöttömuodon, mukaan lukien 23 kameran RAW-muodon ja 14 tulostusmuodon tuella, SnapOtter hoitaa kaiken nopeista yksittäisten kuvien muokkauksista monimutkaisiin erätyönkulkuihin, jotka on rakennettu sen visuaalisen putkilinjan rakentajan avulla. REST-rajapinta interaktiivisella Swagger-dokumentaatiolla tekee kuvankäsittelyn integroinnista helppoa mihin tahansa sovellukseen tai automaatioon.
SnapOtter – tärkeimmät ominaisuudet
55+ tiedostomuototuki
Käsittelee JPEG-, PNG-, WebP-, AVIF-, TIFF-, PDF-, SVG-, 23 kameran RAW-muotoa ja paljon muuta – muuntaa tuettujen formaattien välillä yhdellä toiminnolla.
Paikallinen tekoälykäs käsittely
Taustan poisto, kuvan skaalaus, OCR, kasvojen parannus ja valokuvien entisöinti toimivat kokonaan VPS-suorittimellasi tai -näytönohjaimellasi — ilman ulkoisia API-kutsuja tai tiedonjakoa.
Visuaalinen putkilinjan rakentaja
Yhdistä useita kuvankäsittelytoimintoja uudelleenkäytettäviksi putkiksi eräkäsittelyä varten, jotta toistuvat työnkulut suoritetaan automaattisesti ilman manuaalisia vaiheita joka kerta.
REST API ja dokumentaatio
Jokainen työkalu on käytettävissä dokumentoidun REST-rajapinnan kautta interaktiivisella Swagger UI:lla osoitteessa /api/docs, mikä tekee kuvankäsittelyn integroinnista sovelluksiin ja skripteihin helppoa.
Eräajo
Lataa ja muunna kokonaisia kuvakansioita yhdellä kertaa, soveltaen samoja toimintoja satoihin tiedostoihin samanaikaisesti.
SnapOtter – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla