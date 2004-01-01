SnapOtter on itsepalveluna ylläpidettävä kuvankäsittelyalusta, joka yhdistää kattavan muokkaustyökalupakin — koon muuttaminen, rajaaminen, pakkaaminen, muuntaminen, vesileimaus ja paljon muuta — paikallisiin tekoälyominaisuuksiin, kuten taustan poistoon, kuvan skaalaukseen, OCR:ään ja valokuvien restaurointiin. Kaikki käsittely tapahtuu omalla palvelimellasi käyttäen suoritinta tai näytönohjainta, joten alkuperäiset tiedostot ja tulokset eivät koskaan kulje ulkoisten palveluiden kautta.

Yli 55 syöttömuodon, mukaan lukien 23 kameran RAW-muodon ja 14 tulostusmuodon tuella, SnapOtter hoitaa kaiken nopeista yksittäisten kuvien muokkauksista monimutkaisiin erätyönkulkuihin, jotka on rakennettu sen visuaalisen putkilinjan rakentajan avulla. REST-rajapinta interaktiivisella Swagger-dokumentaatiolla tekee kuvankäsittelyn integroinnista helppoa mihin tahansa sovellukseen tai automaatioon.