Shiori on Go-kielellä kirjoitettu itse ylläpidettävä kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka on suunniteltu yksityisyyteen keskittyväksi vaihtoehdoksi Pocketille ja Instapaperille. Se tallentaa verkkosivuja offline-arkistoina – joten kirjanmerkkisi pysyvät luettavissa, vaikka lähteet menisivät offline-tilaan, maksullisten sisältöjen taakse tai katoaisivat kokonaan. Yli 9 000 GitHub-tähdellä siitä on tullut suosittu valinta tutkijoille, kehittäjille ja yksityisyydestään huolehtiville lukijoille, jotka rakentavat henkilökohtaisia tietokantoja.

Shiorin itse ylläpitäminen VPS:lläsi pitää lukulistat ja arkistoidun sisällön täysin yksityisinä, ilman kolmannen osapuolen seurantaa tai tiedonkeruuta. Toisin kuin ilmaiset pilvipalvelut, jotka asettavat tallennus- ja säilytysrajoituksia, VPS-hosting antaa sinulle rajattoman kapasiteetin ja täyden hallinnan arkistoosi.