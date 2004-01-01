Asenna Shiori yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka arkistoi verkkosivut automaattisesti offline-tilaan, jotta tallennettu sisältö pysyy saatavilla, vaikka alkuperäinen katoaisi.
Shiori – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shiori – mitä sillä voi rakentaa?
Shiori on Go-kielellä kirjoitettu itse ylläpidettävä kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka on suunniteltu yksityisyyteen keskittyväksi vaihtoehdoksi Pocketille ja Instapaperille. Se tallentaa verkkosivuja offline-arkistoina – joten kirjanmerkkisi pysyvät luettavissa, vaikka lähteet menisivät offline-tilaan, maksullisten sisältöjen taakse tai katoaisivat kokonaan. Yli 9 000 GitHub-tähdellä siitä on tullut suosittu valinta tutkijoille, kehittäjille ja yksityisyydestään huolehtiville lukijoille, jotka rakentavat henkilökohtaisia tietokantoja.
Shiorin itse ylläpitäminen VPS:lläsi pitää lukulistat ja arkistoidun sisällön täysin yksityisinä, ilman kolmannen osapuolen seurantaa tai tiedonkeruuta. Toisin kuin ilmaiset pilvipalvelut, jotka asettavat tallennus- ja säilytysrajoituksia, VPS-hosting antaa sinulle rajattoman kapasiteetin ja täyden hallinnan arkistoosi.
Shiori – tärkeimmät ominaisuudet
Sivujen arkistointi offline-tilaan
Tallentaa paikallisen kopion jokaisesta kirjanmerkitystä sivusta, jotta sisältö pysyy luettavana, vaikka alkuperäinen URL-osoite poistuisi verkosta tai menisi maksullisen sisällön taakse.
Kokotekstihaku
Hakee kaikista kirjanmerkeistä ja arkistoidusta sivusisällöstä, mikä tekee tietyn tiedon löytämisestä nopeaa tuhansien tallennettujen sivujen joukosta.
Selaimen laajennukset
Yhden napsautuksen kirjanmerkin tallennus Chromesta ja Firefoxista poistumatta nykyiseltä sivulta, ja arkisto luodaan automaattisesti taustalla.
Pocket-tuonti
Siirtää olemassa olevat Pocket-kirjastot Netscape-kirjanmerkkimuodossa, säilyttäen tunnisteet ja tehden siirtymisestä itse isännöityyn arkistointiin saumattoman.
REST API ja CLI
Täysi REST-rajapinta ja komentorivikäyttöliittymä mahdollistavat integroinnin automaatioskriptien ja mukautettujen työkalujen kanssa verkkokäyttöliittymän ulkopuolella.
Shiori – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.