Slink on itse ylläpidetty kuvienjakamisalusta, joka on rakennettu yksityisyyden, omistajuuden ja läpinäkyvyyden ympärille. Toisin kuin kaupalliset kuvapalvelut, jotka skannaavat latauksia mainostarkoituksiin, vaativat laajoja lisenssioikeuksia tai asettavat mielivaltaisia sisältökäytäntöjä, Slink varmistaa, että säilytät täyden hallinnan visuaaliseen sisältöösi – se tallennetaan paikallisesti omalle palvelimellesi ilman kolmannen osapuolen pääsyä.

Slinkin itse ylläpitäminen VPS-palvelimellasi tarkoittaa, että kuvasi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Automaattinen EXIF-metatietojen poisto poistaa GPS-koordinaatit, laitetiedot ja aikaleimat jokaisesta latauksesta, suojaten yksityisyyttä oletusarvoisesti. Muokattavissa olevan pakkauksen, käyttäjien hyväksyntätyönkulkujen ja salasanakäytäntöjen avulla Slink tarjoaa ammattimaisen kuvienjakoympäristön omilla ehdoillasi.