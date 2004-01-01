Asenna Slink yhdellä napsautuksella.
Tietosuoja edellä toimiva itse ylläpidetty kuvienjakelualusta automaattisella EXIF-tietojen poistolla ja säädettävällä pakkauksella.
Slink – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Slink – mitä sillä voi rakentaa?
Slink on itse ylläpidetty kuvienjakamisalusta, joka on rakennettu yksityisyyden, omistajuuden ja läpinäkyvyyden ympärille. Toisin kuin kaupalliset kuvapalvelut, jotka skannaavat latauksia mainostarkoituksiin, vaativat laajoja lisenssioikeuksia tai asettavat mielivaltaisia sisältökäytäntöjä, Slink varmistaa, että säilytät täyden hallinnan visuaaliseen sisältöösi – se tallennetaan paikallisesti omalle palvelimellesi ilman kolmannen osapuolen pääsyä.
Slinkin itse ylläpitäminen VPS-palvelimellasi tarkoittaa, että kuvasi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Automaattinen EXIF-metatietojen poisto poistaa GPS-koordinaatit, laitetiedot ja aikaleimat jokaisesta latauksesta, suojaten yksityisyyttä oletusarvoisesti. Muokattavissa olevan pakkauksen, käyttäjien hyväksyntätyönkulkujen ja salasanakäytäntöjen avulla Slink tarjoaa ammattimaisen kuvienjakoympäristön omilla ehdoillasi.
Slink – tärkeimmät ominaisuudet
EXIF-metatietojen poistaminen
Poistaa automaattisesti GPS-koordinaatit, laitetiedot ja aikaleimat jokaisesta ladatusta kuvasta yksityisyyden suojaamiseksi oletuksena.
Muokattava pakkaus
Aseta pakkauslaatu ja latauskokorajat tasapainottaaksesi kuvan laadun ja tallennustilan tehokkuuden oman käyttötarkoituksesi mukaisesti.
Käyttäjähallinta
Valinnaiset hyväksyntätyönkulut ja määritettävät salasanan vahvuuskäytännöt antavat sinun hallita, kuka voi ladata ja jakaa kuvia.
Paikallinen tallennustila
Kaikki kuvat tallennetaan suoraan VPS:llesi — ei pilvitallennustilaa, ei kolmannen osapuolen CDN-palveluita, ei ulkoisia riippuvuuksia sisällöllesi.
Ainutlaatuiset jaettavat URL-osoitteet
Jokainen lataus saa yksilöllisen URL-osoitteen helppoa jakamista varten, antaen vastaanottajille suoran pääsyn ilman tilien tai sovellusasennusten vaatimista.
Slink – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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