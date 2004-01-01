CoreControl on itseisännöity infrastruktuurin hallintapaneeli, joka antaa tiimeille ja yksityishenkilöille yhtenäisen näkymän heidän palvelinympäristöstään. Se seuraa palvelinlaitteiston tietoja, valvoo sovellusten käytettävyyttä historiallisten saatavuustietojen avulla, luo verkon vuokaavioita ja näyttää reaaliaikaisia suorittimen, RAM-muistin ja levyn mittareita, jotka on kerätty kevyen kumppaniagentin avulla.

Toisin kuin isännöidyt valvontapalvelut, CoreControl toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi ja tallentaa kaikki tiedot paikalliseen PostgreSQL-tietokantaan. Tiimit voivat järjestää palvelimia ja sovelluksia ryhmiin, määrittää omistaja-, järjestelmänvalvoja- tai käyttäjärooleja ja seurata infrastruktuurin tilaa lähettämättä tietoja kolmannen osapuolen palveluihin.