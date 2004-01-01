Asenna CoreControl yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity infrastruktuurin hallintapaneeli palvelimien hallintaan, sovellusten käytettävyyden valvontaan ja verkkotopologian visualisointiin.
CoreControl – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CoreControl – mitä sillä voi rakentaa?
CoreControl on itseisännöity infrastruktuurin hallintapaneeli, joka antaa tiimeille ja yksityishenkilöille yhtenäisen näkymän heidän palvelinympäristöstään. Se seuraa palvelinlaitteiston tietoja, valvoo sovellusten käytettävyyttä historiallisten saatavuustietojen avulla, luo verkon vuokaavioita ja näyttää reaaliaikaisia suorittimen, RAM-muistin ja levyn mittareita, jotka on kerätty kevyen kumppaniagentin avulla.
Toisin kuin isännöidyt valvontapalvelut, CoreControl toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi ja tallentaa kaikki tiedot paikalliseen PostgreSQL-tietokantaan. Tiimit voivat järjestää palvelimia ja sovelluksia ryhmiin, määrittää omistaja-, järjestelmänvalvoja- tai käyttäjärooleja ja seurata infrastruktuurin tilaa lähettämättä tietoja kolmannen osapuolen palveluihin.
CoreControl – tärkeimmät ominaisuudet
Palvelimen laitteistoinventointi
Lisää ja järjestä kaikki palvelimesi laitteistomäärityksineen, tilailmaisimineen ja pikalinkkeineen hallintapaneeleihin yhdestä koontinäytöstä.
Sovelluksen käytettävyyden valvonta
Seuraa, ovatko itse isännöidyt palvelut ylhäällä vai alhaalla reaaliaikaisesti, historiallisten saatavuustietojen ja ilmoitushälytysten avulla.
Kevyt metriikka-agentti
Go-pohjainen kumppaniagentti kerää suorittimen, keskusmuistin ja levyn käytön jokaiselta palvelimelta ja lähettää mittaustiedot keskuskojelautaan ilman raskaita riippuvuuksia.
Verkon visualisointi
Luo visuaalisia verkon vuokaavioita dokumentoidaksesi ja ymmärtääksesi, miten palvelimesi ja palvelusi kytkeytyvät toisiinsa infrastruktuurissasi.
Tiimin roolit ja käyttöoikeudet
Kutsu tiimin jäseniä ja määritä heille omistajan, järjestelmänvalvojan tai käyttäjän roolit hallitaksesi, kuka voi hallita infrastruktuuria ja tarkastella valvontaraportteja.
CoreControl – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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