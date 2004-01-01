GreptimeDB on Rustilla rakennettu avoimen lähdekoodin observointitietokanta, joka tallentaa mittareita, lokeja ja jäljityksiä laajoina tapahtumina yhdessä sarakepohjaisessa moottorissa. Yksi tietokanta korvaa tyypillisen Prometheus-, Loki- ja Elasticsearch-kolmikon, antaen sinun yhdistää signaaleja SQL:ssä ja palvella koontinäyttöjä, hälytyksiä ja tekoälyagentteja yhdestä taustajärjestelmästä kolmen sijaan.

GreptimeDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää korkean kardinaliteetin telemetrian hallinnassasi ilman datapistekohtaista SaaS-laskutusta, ja sama instanssi tukee Prometheus remote writea, OpenTelemetryä, MySQL:ää, PostgreSQL:ää ja InfluxDB:n riviprotokollaa — joten olemassa olevat kerääjät ja koontinäytöt kytkeytyvät ilman uudelleenkirjoituksia.