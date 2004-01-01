Asenna GreptimeDB yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin yhtenäinen observointitietokanta mittareille, lokeille ja jäljityksille, jossa SQL ja PromQL toimivat yhdellä moottorilla.
GreptimeDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GreptimeDB – mitä sillä voi rakentaa?
GreptimeDB on Rustilla rakennettu avoimen lähdekoodin observointitietokanta, joka tallentaa mittareita, lokeja ja jäljityksiä laajoina tapahtumina yhdessä sarakepohjaisessa moottorissa. Yksi tietokanta korvaa tyypillisen Prometheus-, Loki- ja Elasticsearch-kolmikon, antaen sinun yhdistää signaaleja SQL:ssä ja palvella koontinäyttöjä, hälytyksiä ja tekoälyagentteja yhdestä taustajärjestelmästä kolmen sijaan.
GreptimeDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää korkean kardinaliteetin telemetrian hallinnassasi ilman datapistekohtaista SaaS-laskutusta, ja sama instanssi tukee Prometheus remote writea, OpenTelemetryä, MySQL:ää, PostgreSQL:ää ja InfluxDB:n riviprotokollaa — joten olemassa olevat kerääjät ja koontinäytöt kytkeytyvät ilman uudelleenkirjoituksia.
GreptimeDB – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen tietomalli
Tallenna mittarit, lokit ja jäljitykset aikaleimattuina laajoina tapahtumina yhdessä sarakepohjaisessa moottorissa ja yhdistä signaaleja tavallisella SQL:llä.
SQL ja PromQL
Kysy samoja tietoja SQL:llä analytiikkaa varten ja PromQL:llä Grafanan hälytyssääntöjä varten — erillistä kyselykerrosta tai käännöstasoa ei tarvita.
Natiivi OpenTelemetry
Syötä OTLP mittareille, lokeille ja jäljityksille suoraan, ilman viejä-sivuvaunuja tai toimittajakohtaisia SDK:ita palveluidesi ja tietokannan välillä.
Laaja protokollatuki
Hyväksy Prometheuksen etäkirjoitus, InfluxDB-riviprotokolla, Loki push ja MySQL- tai PostgreSQL-asiakasohjelmat samassa instanssissa suoraan käyttöön otettavia siirtoja varten.
Sisäänrakennettu verkkohallintapaneeli
Tutki taulukoita, suorita SQL- ja PromQL-kyselyitä ja tarkastele klusterin tilaa sisäänrakennetusta verkkokäyttöliittymästä asentamatta erillistä käyttöliittymää.
Objektitallennus valmis
Määritä S3, GCS tai Azure Blob ensisijaiseksi tallennustilaksi paikallisen levyvälimuistin avulla vähentääksesi pitkäaikaisen säilytyksen kustannuksia suuren volyymin telemetriassa.
GreptimeDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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