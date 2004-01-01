Asenna PieFed yhdellä napsautuksella.
Reddit-tyylinen liittoutunut linkkikokoaja ja keskustelualusta ensiluokkaisilla moderointityökaluilla ja ActivityPub-yhteentoimivuudella.
PieFed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PieFed – mitä sillä voi rakentaa?
PieFed on avoimen lähdekoodin federoitu linkkien kokoaja ja keskustelualusta – Lemmyn ja Mbinin vaihtoehto, joka on kirjoitettu Pythonilla Flaskin avulla. Se yhdistää laajempaan Fediverseen ActivityPubin kautta, joten Lemmyn, Mbinin, Mastodonin ja muiden yhteensopivien palvelimien käyttäjät voivat tilata isännöimiäsi yhteisöjä, ja jäsenesi voivat seurata yhteisöjä missä tahansa.
PieFed erottuu keskittymällä vahvasti yhteisön hyvinvointiin: sisäänrakennetut luottamustasot, sisältövaroitukset, aihekohtainen syötteen kuratointi ja yksityiskohtaiset moderaattorityökalut ovat alustan ydinominaisuuksia eivätkä jälkikäteen lisättyjä laajennuksia. Itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää sisällön omistajuuden, moderointikäytännöt ja jäsentiedot täysin hallinnassasi ilman algoritmien syötteen manipulointia tai alustariippuvuutta.
PieFed – tärkeimmät ominaisuudet
ActivityPub-federaatio
Toimii yhdessä Lemmyn, Mbinin, Mastodonin ja muiden Fediverse-palveluiden kanssa, jotta yhteisösi tavoittavat käyttäjiä koko verkostossa sitomatta heitä yhteen alustaan.
Ensiluokkainen moderointi
Luottamustasot, ilmoitusjonot, sisältövaroitukset ja yhteisökohtaiset säännöt antavat moderaattoreille tarkan hallinnan keskustelun laadusta heti alusta alkaen.
Aihekohtaiset syötteet
Ryhmittele toisiinsa liittyvät yhteisöt aiheiksi ja anna käyttäjien seurata kokonaisia kiinnostuksen kohteita sen sijaan, että he tilaavat yhteisöjä yksitellen.
Äänestys ja ketjutetut vastaukset
Tuttuja Reddit-tyylisiä ketjutettuja kommentteja, joissa on ylös- ja alasäänestys sekä useita lajittelujärjestyksiä keskustelujen sijoittamiseen.
Sisäänrakennettu API
Alpha API, joka on yhteensopiva Lemmy-asiakasohjelmien kanssa, antaa käyttäjien selata ja julkaista kolmannen osapuolen mobiili- ja työpöytäsovelluksista, jotka ovat jo ekosysteemissä.
Kevyt Python-pino
Flask, PostgreSQL, Redis ja Celery toimivat tehokkaasti vaatimattomalla VPS-laitteistolla, jättäen tilaa yhteisön kasvulle ilman infrastruktuurikustannuksia.
PieFed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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