PieFed on avoimen lähdekoodin federoitu linkkien kokoaja ja keskustelualusta – Lemmyn ja Mbinin vaihtoehto, joka on kirjoitettu Pythonilla Flaskin avulla. Se yhdistää laajempaan Fediverseen ActivityPubin kautta, joten Lemmyn, Mbinin, Mastodonin ja muiden yhteensopivien palvelimien käyttäjät voivat tilata isännöimiäsi yhteisöjä, ja jäsenesi voivat seurata yhteisöjä missä tahansa.

PieFed erottuu keskittymällä vahvasti yhteisön hyvinvointiin: sisäänrakennetut luottamustasot, sisältövaroitukset, aihekohtainen syötteen kuratointi ja yksityiskohtaiset moderaattorityökalut ovat alustan ydinominaisuuksia eivätkä jälkikäteen lisättyjä laajennuksia. Itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää sisällön omistajuuden, moderointikäytännöt ja jäsentiedot täysin hallinnassasi ilman algoritmien syötteen manipulointia tai alustariippuvuutta.