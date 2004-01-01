Ota Judge0 CE käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin koodin suoritus-API, joka kääntää ja suorittaa lähetyksiä yli 60 ohjelmointikielellä eristetyssä hiekkalaatikossa.
Judge0 CE – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Judge0 CE – mitä sillä voi rakentaa?
Judge0 CE on avoimen lähdekoodin online-tuomarijärjestelmä, joka tarjoaa yksinkertaisen HTTP JSON -rajapinnan lähdekoodin kääntämiseen ja suorittamiseen yli 60 ohjelmointikielellä, mukaan lukien C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ja Ruby. Jokainen lähetys käännetään ja suoritetaan täysin eristetyssä, resurssirajoitetussa hiekkalaatikossa käyttäen Linux-ytimen nimiavaruuksia ja cgroup-ryhmiä, mikä estää hallitsemattomat prosessit, muistin loppumisen tai tiedostojärjestelmän pakenemisen.
Judge0:n itseisännöinti antaa sinun rakentaa koodausarviointialustoja, kilpailuohjelmointituomareita tai koulutustyökaluja turvautumatta kolmannen osapuolen suorituspalveluihin. Omistat rajapinnan, hallitset nopeusrajoituksia ja säilytät kaikki lähetystiedot omalla VPS-palvelimellasi. CE-versio on ilmainen ja MIT-lisensoitu, eikä siinä ole suorituskohtaisia maksuja volyymistä riippumatta.
Judge0 CE – tärkeimmät ominaisuudet
60+ kielituki
Suorita lähetyksiä C:llä, C++:lla, Javalla, Pythonilla, JavaScriptillä, Go:lla, Rustilla, Rubylla ja kymmenillä muilla — kaikki käsitellään yhdellä yhtenäisellä API-päätepisteellä.
Eristetty hiekkalaatikon suoritus
Jokainen lähetys suoritetaan ytimen tasoisessa hiekkalaatikossa tiukoilla suorittimen ajan, muistin ja prosessin rajoituksilla, estäen samanaikaisten suoritusten välisen häiriön.
Yksinkertainen HTTP JSON API
Luo lähetys lähdekoodilla ja kielitunnuksella yhdellä POST-pyynnöllä ja kysy tai odota synkronisesti tuomiota, tulostetta ja suoritusajan tilastoja.
Todennus ja valtuutus
Suojaa API konfiguroitavilla todennus- ja valtuutustunnisteotsikoilla, mikä mahdollistaa hallitun pääsyn vain luotetuille asiakkaille.
Asynkroninen työpooli
Erillinen työntekijäprosessi tyhjentää suoritusjonon Redisistä, jotta API-palvelin pysyy vastauskykyisenä suurilla lähetyskuormilla.
Sisäänrakennettu nopeusrajoitus
Asiakaskohtainen nopeusrajoitus voidaan määrittää estämään yksittäistä kutsujaa ylikuormittamasta suorituspoolia jaetussa käyttöönotossa.
Judge0 CE – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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