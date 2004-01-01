Judge0 CE on avoimen lähdekoodin online-tuomarijärjestelmä, joka tarjoaa yksinkertaisen HTTP JSON -rajapinnan lähdekoodin kääntämiseen ja suorittamiseen yli 60 ohjelmointikielellä, mukaan lukien C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ja Ruby. Jokainen lähetys käännetään ja suoritetaan täysin eristetyssä, resurssirajoitetussa hiekkalaatikossa käyttäen Linux-ytimen nimiavaruuksia ja cgroup-ryhmiä, mikä estää hallitsemattomat prosessit, muistin loppumisen tai tiedostojärjestelmän pakenemisen.

Judge0:n itseisännöinti antaa sinun rakentaa koodausarviointialustoja, kilpailuohjelmointituomareita tai koulutustyökaluja turvautumatta kolmannen osapuolen suorituspalveluihin. Omistat rajapinnan, hallitset nopeusrajoituksia ja säilytät kaikki lähetystiedot omalla VPS-palvelimellasi. CE-versio on ilmainen ja MIT-lisensoitu, eikä siinä ole suorituskohtaisia maksuja volyymistä riippumatta.