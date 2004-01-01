Asenna Docker-rekisteri yhdellä napsautuksella.
Virallinen yksityinen rekisteri Docker-konttikuviesi tallentamiseen, jakeluun ja hallintaan.
Docker Registry – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Docker Registry – mitä sillä voi rakentaa?
Docker Registry on virallinen, avoimen lähdekoodin tallennus- ja jakelujärjestelmä Docker-kuville. Oman rekisterin ylläpitäminen antaa tiimillesi yksityisen, tehokkaan säilön säilökuville – pitäen omistetun sovelluskoodin poissa julkisista keskittymistä ja varmistaen samalla nopeat, luotettavat kuvien haut CI/CD-putkillesi ja tuotantokäyttöönotoillesi.
Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että kuvadata ei koskaan poistu infrastruktuuristasi, mikä yksinkertaistaa tietosuojakäytäntöjen noudattamista ja poistaa riippuvuuden ulkoisista palveluista. Hallitset pääsyä, säilytyskäytäntöjä ja tallennuskapasiteettia – ilman kuvakohtaisia maksuja tai isännöityjen rekisteripalveluntarjoajien asettamia kaistanleveysrajoituksia.
Docker Registry – tärkeimmät ominaisuudet
Yksityinen kuvatallennustila
Tallenna omia konttikuvia turvallisesti omaan infrastruktuuriisi pitäen arkaluonteisen koodin poissa julkisista rekistereistä.
CI/CD-integraatio
Vakio Dockerin push- ja pull-rajapinta varmistaa yhteensopivuuden jokaisen rakennustyökalun, putkilinjan ja orkestrointialustan kanssa.
Webhook-tuki
Käynnistä jatkoputkilinjan vaiheet automaattisesti aina, kun uusi kuva työnnetään rekisteriin.
Pysyvä kerrosvälimuisti
Jaettu kerrostallennustila kuvien välillä vähentää merkittävästi levytilan käyttöä ja nopeuttaa kuvien jakelua tiimisi kesken.
Docker Registry – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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