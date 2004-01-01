Docker Registry on virallinen, avoimen lähdekoodin tallennus- ja jakelujärjestelmä Docker-kuville. Oman rekisterin ylläpitäminen antaa tiimillesi yksityisen, tehokkaan säilön säilökuville – pitäen omistetun sovelluskoodin poissa julkisista keskittymistä ja varmistaen samalla nopeat, luotettavat kuvien haut CI/CD-putkillesi ja tuotantokäyttöönotoillesi.

Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että kuvadata ei koskaan poistu infrastruktuuristasi, mikä yksinkertaistaa tietosuojakäytäntöjen noudattamista ja poistaa riippuvuuden ulkoisista palveluista. Hallitset pääsyä, säilytyskäytäntöjä ja tallennuskapasiteettia – ilman kuvakohtaisia maksuja tai isännöityjen rekisteripalveluntarjoajien asettamia kaistanleveysrajoituksia.