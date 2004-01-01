Thruk on monipuolinen, itsenäinen valvontaverkkokäyttöliittymä, joka on rakennettu Livestatus API:n päälle. Se korvaa ikääntyvän Nagios CGI:n nopealla, modernilla käyttöliittymällä ja lisää ominaisuuksia, joita Nagios-ydin ei koskaan toimittanut – sivutetut näkymät miljoonista palveluista, mobiiliystävälliset hallintapaneelit, liiketoimintaprosessit, SLA-raportoinnin ja tehokkaan REST API:n.

Thrukin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinun yhdistää kaikki Naemon-, Nagios-, Icinga- ja Shinken-taustaohjelmat yhden käyttöliittymän taakse. Tämä malli sisältää OMD Labs -jakelun, joten saat myös valmiin Naemon-ytimen, RRD-suorituskykykaaviot ja koko Thrukin lisäosaekosysteemin ilman manuaalista kokoamista.