Asenna Thruk yhdellä napsautuksella.
Livestatus API:in pohjautuva monen taustaohjelman valvontaverkkokäyttöliittymä Naemonille, Nagiosille, Icingalle ja Shinkenille.
Thruk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Thruk – mitä sillä voi rakentaa?
Thruk on monipuolinen, itsenäinen valvontaverkkokäyttöliittymä, joka on rakennettu Livestatus API:n päälle. Se korvaa ikääntyvän Nagios CGI:n nopealla, modernilla käyttöliittymällä ja lisää ominaisuuksia, joita Nagios-ydin ei koskaan toimittanut – sivutetut näkymät miljoonista palveluista, mobiiliystävälliset hallintapaneelit, liiketoimintaprosessit, SLA-raportoinnin ja tehokkaan REST API:n.
Thrukin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinun yhdistää kaikki Naemon-, Nagios-, Icinga- ja Shinken-taustaohjelmat yhden käyttöliittymän taakse. Tämä malli sisältää OMD Labs -jakelun, joten saat myös valmiin Naemon-ytimen, RRD-suorituskykykaaviot ja koko Thrukin lisäosaekosysteemin ilman manuaalista kokoamista.
Thruk – tärkeimmät ominaisuudet
Monitaustajärjestelmätuki
Kysy Naemon-, Nagios-, Icinga- ja Shinken-instansseja samanaikaisesti ja esitä ne yhtenäisenä tilanäkymänä.
Paketoitu Naemon-ydin
Toimitetaan toimivan Naemon-taustaohjelman, RRD-suorituskykykaavioiden ja Apachen kanssa, jotta verkkokäyttöliittymässä on reaaliaikaista tietoa ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien.
Liiketoimintaprosessit
Ryhmittele sadat matalan tason tarkistukset loogisiksi liiketoimintapalveluiksi, jotka tuovat esiin todellisen vaikutuksen raakan isäntämelun sijaan.
SLA-raportointi
Luo saatavuus-, katkos- ja SLA-raportteja PDF- tai Excel-muodossa suoraan verkkokäyttöliittymästä ilman ulkoisia raportointityökaluja.
REST API
Automatisoi hallintapaneelit, seisokit ja kuittaukset dokumentoidun REST-rajapinnan kautta, joka heijastaa jokaista käyttöliittymän ominaisuutta.
Mobiiliystävällinen käyttöliittymä
Responsiiviset hallintapaneelit ja oma mobiiliteema antavat operaattoreiden priorisoida tapauksia puhelimesta tai tabletista päivystyksen aikana.
Thruk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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