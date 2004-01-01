Asenna ErsatzTV yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity IPTV-palvelin, joka muuttaa henkilökohtaisen mediakirjaston mukautetuiksi 24/7 suoriksi TV-kanaviksi elektronisella ohjelmaoppaalla.
ErsatzTV – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ErsatzTV – mitä sillä voi rakentaa?
ErsatzTV on avoimen lähdekoodin itsehostattu alusta, joka muuntaa henkilökohtaisen mediakirjaston – Plexin, Jellyfinin, Embyn tai paikalliset tiedostot – suoriksi, mukautetusti ajoitetuiksi TV-kanaviksi aidolla elektronisella ohjelmaoppaalla. Kanavat striimataan M3U/HLS-soittolistoina, joihin mikä tahansa IPTV-yhteensopiva asiakas voi virittyä: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, älytelevisiot, digiboksit ja mobiilisovellukset.
ErsatzTV:n itsehostaus omalla VPS:llä antaa sinulle yksityisen klassisen kaapelitelevision korvikkeen, joka on rakennettu kokonaan omistamistasi medioista, ilman suoratoistopalvelun tilaamista tai mainosten keskeytyksiä. Ajoita teemamaratooneja, uutistyylisiä rotaatioita, musiikkivideokanavia tai lasten ohjelmalohkoja ja katso niitä sitten millä tahansa IPTV:tä tukevalla laitteella.
ErsatzTV – tärkeimmät ominaisuudet
Mukautetut 24/7-kanavat
Rakenna rajaton määrä live-kanavia yhdistämällä kokoelmia, soittolistoja ja aikataulusääntöjä ympärivuorokautisiksi streameiksi.
IPTV ja EPG-lähtö
Tarjoa kanavat M3U-soittolistoina täydellisen XMLTV-ohjelmaoppaan kera, jotta mikä tahansa IPTV-asiakas voi virittyä niihin kuin kaapeliin.
Plex / Jellyfin / Emby
Liitä suoraan olemassa oleviin mediapalvelinkirjastoihin tai skannaa paikallisia kansioita, jotta sama media toimii VOD-sovellusten ja TV-kanaviesi voimanlähteenä.
Laitteistotranskoodaus
Valinnainen NVENC-, QSV-, VAAPI-, AMF- ja VideoToolbox-kiihdytys pitääkseen suorittimen käytön hallittavissa suoratoistoja tarjoiltaessa.
Vesileimat ja tunnukset
Lisää kanavan vesileimat, liitä mainoskatkot ja introt, ja keskeytä ohjelmavirta mukautetuilla väliohjelmilla luodaksesi aidon kanavatunnelman.
Musiikkivideokanavat
Sekoita musiikkivideoita ja ääntä kronologisiin tai teemakanaviin, joissa on kansikuvien näyttö ja metatietoihin perustuva aikataulutus.
ErsatzTV – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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