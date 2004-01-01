ErsatzTV on avoimen lähdekoodin itsehostattu alusta, joka muuntaa henkilökohtaisen mediakirjaston – Plexin, Jellyfinin, Embyn tai paikalliset tiedostot – suoriksi, mukautetusti ajoitetuiksi TV-kanaviksi aidolla elektronisella ohjelmaoppaalla. Kanavat striimataan M3U/HLS-soittolistoina, joihin mikä tahansa IPTV-yhteensopiva asiakas voi virittyä: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, älytelevisiot, digiboksit ja mobiilisovellukset.

ErsatzTV:n itsehostaus omalla VPS:llä antaa sinulle yksityisen klassisen kaapelitelevision korvikkeen, joka on rakennettu kokonaan omistamistasi medioista, ilman suoratoistopalvelun tilaamista tai mainosten keskeytyksiä. Ajoita teemamaratooneja, uutistyylisiä rotaatioita, musiikkivideokanavia tai lasten ohjelmalohkoja ja katso niitä sitten millä tahansa IPTV:tä tukevalla laitteella.