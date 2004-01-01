Invidious on avoimen lähdekoodin, yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen käyttöliittymä YouTubelle, joka antaa katsojien katsella videoita, selata kanavia ja seurata tilauksia altistumatta YouTuben seurannalle, mainonnalle tai tilitietovaatimuksille. Verkkokäyttöliittymä hakee videodatan palvelinpuolen välityspalvelimen kautta, joten YouTube ei koskaan näe katsojan IP-osoitetta, selaimen sormenjälkeä tai istuntoevästeitä – YouTuben lokeissa näkyy vain Invidious-instanssin IP-osoite.

Invidiousin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle henkilökohtaisen, mainoksettoman YouTube-katselukokemuksen sekä mahdollisuuden jakaa sen ystävien ja perheen kanssa. Tilaukset, soittolistat ja katseluhistoria sijaitsevat yksityisessä PostgreSQL-tietokannassa palvelimellasi Google-tilisi sijaan, ja RSS-syötteiden avulla voit seurata kanavia avaamatta koskaan youtube.comia.