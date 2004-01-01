Asenna Invidious yhden napsautuksen asennuksena.
Yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen YouTube-käyttöliittymä — katso videoita ilman mainoksia, seurantaa tai Google-tiliä.
Invidious – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Invidious – mitä sillä voi rakentaa?
Invidious on avoimen lähdekoodin, yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen käyttöliittymä YouTubelle, joka antaa katsojien katsella videoita, selata kanavia ja seurata tilauksia altistumatta YouTuben seurannalle, mainonnalle tai tilitietovaatimuksille. Verkkokäyttöliittymä hakee videodatan palvelinpuolen välityspalvelimen kautta, joten YouTube ei koskaan näe katsojan IP-osoitetta, selaimen sormenjälkeä tai istuntoevästeitä – YouTuben lokeissa näkyy vain Invidious-instanssin IP-osoite.
Invidiousin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle henkilökohtaisen, mainoksettoman YouTube-katselukokemuksen sekä mahdollisuuden jakaa sen ystävien ja perheen kanssa. Tilaukset, soittolistat ja katseluhistoria sijaitsevat yksityisessä PostgreSQL-tietokannassa palvelimellasi Google-tilisi sijaan, ja RSS-syötteiden avulla voit seurata kanavia avaamatta koskaan youtube.comia.
Invidious – tärkeimmät ominaisuudet
Ei seurantaa tai mainoksia
Videot välitetään palvelimesi kautta, joten YouTube ei koskaan näe katsojien IP-osoitteita, selaimen sormenjälkiä tai käyttäytymistietoja — eikä mainoksia näytetä ennen videota tai sen keskellä.
Google-tiliä ei tarvita
Katso videoita, tilaa kanavia, luo soittolistoja ja seuraa katseluhistoriaa kirjautumatta koskaan Google-tilille tai hyväksymättä YouTuben ehtoja.
Tilaukset ja syötteet
Tilaa YouTube-kanavia paikallisen tilin kautta omassa Invidious-instanssissasi, valinnaisilla RSS-syötteillä kanavien seuraamiseen missä tahansa syötteenlukijassa.
Laatu ja koodekkivalinta
Valitse videon laatu, koodekki (VP9, AV1, H.264) ja äänen kieli manuaalisesti sen sijaan, että antaisit YouTuben automaattisen laadun päättää puolestasi.
Tumma tila ja teemat
Useita sisäänrakennettuja teemoja, mukaan lukien selkeä tumma tila, sekä hiottu, minimalistinen käyttöliittymä ilman YouTuben suosituskonetta tai sivupalkin sotkua.
JSON API työkaluille
Kattava REST-rajapinta tarjoaa videotiedot, kanavatiedot ja hakutulokset, jotta ulkoiset työkalut voivat integroitua ilman HTML-kaavintaa.
Invidious – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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