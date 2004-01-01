Ota Langfuse käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin LLM-suunnittelualusta tekoälysovellusten jäljittämiseen, arviointiin ja parantamiseen tuotannossa.
Langfuse – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Langfuse – mitä sillä voi rakentaa?
Langfuse on avoimen lähdekoodin LLM-suunnittelualusta, joka antaa tiimeille täydellisen näkyvyyden tekoälysovelluksiinsa. Se tallentaa yksityiskohtaiset jäljitykset jokaisesta LLM-kutsusta, hakutoiminnosta ja agentin toiminnosta, mikä tekee virheiden korjaamisesta, viiveen mittaamisesta ja kustannusten ymmärtämisestä helppoa koko tekoälyputkessasi. LangChainin, LlamaIndexin, Haystackin integraatioiden sekä Pythonin ja TypeScriptin suorien SDK:iden ansiosta Langfuse toimii käytännössä kaikkien tekoälykehysten ja mallintarjoajien kanssa.
Langfusen itseisännöinti pitää kaikki sovellustietosi – kehotteet, mallin syötteet, tulosteet ja arviointitulokset – hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tällä on merkitystä, kun tekoälysovelluksesi käsittelevät arkaluonteisia asiakirjoja, asiakastietoja tai omaa liiketoimintalogiikkaa, jotka eivät voi poistua ympäristöstäsi.
Langfuse – tärkeimmät ominaisuudet
Hajautettu jäljitys
Tallenna jokaisen LLM-kutsun, työkalun käytön, tiedonhaun ja agentin vaiheen koko suorituspuu vikojen ja viivepullonkaulojen paikantamiseksi.
Kehotteiden hallinta
Versioi ja tee yhteistyötä kehotteiden parissa yhdessä paikassa, palvelinpuolen välimuistilla minimoidaksesi mallin viiveen kaikissa käyttöönotoissa.
Arviointiputket
Arvioi vastauksia käyttäen LLM-tuomaria, käyttäjäpalautetta tai manuaalista luokittelua, jotta voit järjestelmällisesti mitata ja parantaa tulosteen laatua.
Tietoaineiston hallinta
Rakenna testisarjoja ja vertailuarvoja tuotantojäljistä muutosten validoimiseksi ennen päivitettyjen kehotteiden tai mallien käyttöönottoa.
LLM Leikkikenttä
Testaa ja vertaile kehotemäärityksiä interaktiivisesti mitä tahansa tuettua mallia vastaan koskematta sovelluskoodiin.
Framework-integraatiot
Natiiviset integraatiot LangChainin, LlamaIndexin, Haystackin ja yli 100 LLM:n kanssa LiteLLM:n kautta helppoa instrumentointia varten.
Langfuse – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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