Langfuse on avoimen lähdekoodin LLM-suunnittelualusta, joka antaa tiimeille täydellisen näkyvyyden tekoälysovelluksiinsa. Se tallentaa yksityiskohtaiset jäljitykset jokaisesta LLM-kutsusta, hakutoiminnosta ja agentin toiminnosta, mikä tekee virheiden korjaamisesta, viiveen mittaamisesta ja kustannusten ymmärtämisestä helppoa koko tekoälyputkessasi. LangChainin, LlamaIndexin, Haystackin integraatioiden sekä Pythonin ja TypeScriptin suorien SDK:iden ansiosta Langfuse toimii käytännössä kaikkien tekoälykehysten ja mallintarjoajien kanssa.

Langfusen itseisännöinti pitää kaikki sovellustietosi – kehotteet, mallin syötteet, tulosteet ja arviointitulokset – hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tällä on merkitystä, kun tekoälysovelluksesi käsittelevät arkaluonteisia asiakirjoja, asiakastietoja tai omaa liiketoimintalogiikkaa, jotka eivät voi poistua ympäristöstäsi.