Asenna Para yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin taustajärjestelmäkehys, joka tarjoaa JSON REST API:n objektien pysyvyyteen, kokotekstihakuun ja monivuokralaisuuteen.
Para – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Para – mitä sillä voi rakentaa?
Para on skaalautuva, avoimen lähdekoodin taustajärjestelmäkehys, joka hoitaa objektien pysyvyyden, kokotekstihaun, välimuistin ja todennuksen, jotta kehittäjät voivat keskittyä sovelluksensa rakentamiseen infrastruktuurin sijaan. Se paljastaa kaiken puhtaan JSON REST API:n kautta, joka on suojattu JWT-tunnuksilla tai AWS Signature V4:llä, valmiina palvelemaan mitä tahansa käyttöliittymää, mobiilisovellusta tai palvelua.
Oletusasetus toimii täysin itsenäisesti sisäänrakennetun H2-tietokannan ja Lucene-hakukoneen kanssa — ulkoista tietokantaa ei tarvita. Itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen taustajärjestelmän API:n ilman pyyntökohtaisia maksuja, täyden tietojen hallinnan ja tuen laajennuksille, jotka vaihtavat PostgreSQL:n, MySQL:n, MongoDB:n tai Elasticsearchin tarpeidesi kasvaessa.
Para – tärkeimmät ominaisuudet
JSON-objektin pysyvyys
Tallenna, hae ja kysy mitä tahansa objektia puhtaan REST-rajapinnan kautta, jonka taustalla on laajennettava tietokantakerros, joka tukee H2:ta, PostgreSQL:ää, MySQL:ää ja MongoDB:tä.
Sisäänrakennettu haku
Lucene-pohjainen kokotekstihaku toimii heti käyttövalmiina ilman lisämäärityksiä, mahdollistaen välittömän haun kaikista tallennetuista objekteista.
Moniasiakasarkkitehtuuri
Eristä tiedot sovelluksittain sisäänrakennetun monivuokralaisuuden avulla — jokainen sovellus saa oman taulukkonsa, hakuindeksinsä ja välimuistin nimiavaruutensa.
JWT-todennus
Todennus API-pyynnöille JWT-tunnuksilla tai AWS Signature V4:llä, sisäänrakennetulla käyttäjähallinnalla ja sosiaalisen kirjautumisen tuella.
Lisäosien ekosysteemi
Vaihda oletusarvoiset H2- ja Lucene-taustaohjelmat PostgreSQL-, Elasticsearch-, MongoDB- tai Hazelcast-taustaohjelmiksi käyttämällä virallisia laajennuksia tarpeidesi kasvaessa.
Para – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.