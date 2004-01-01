Para on skaalautuva, avoimen lähdekoodin taustajärjestelmäkehys, joka hoitaa objektien pysyvyyden, kokotekstihaun, välimuistin ja todennuksen, jotta kehittäjät voivat keskittyä sovelluksensa rakentamiseen infrastruktuurin sijaan. Se paljastaa kaiken puhtaan JSON REST API:n kautta, joka on suojattu JWT-tunnuksilla tai AWS Signature V4:llä, valmiina palvelemaan mitä tahansa käyttöliittymää, mobiilisovellusta tai palvelua.

Oletusasetus toimii täysin itsenäisesti sisäänrakennetun H2-tietokannan ja Lucene-hakukoneen kanssa — ulkoista tietokantaa ei tarvita. Itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen taustajärjestelmän API:n ilman pyyntökohtaisia maksuja, täyden tietojen hallinnan ja tuen laajennuksille, jotka vaihtavat PostgreSQL:n, MySQL:n, MongoDB:n tai Elasticsearchin tarpeidesi kasvaessa.