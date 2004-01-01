Tracearr on avoimen lähdekoodin valvonta-alusta, joka yhdistää Plexin, Jellyfinin ja Embyn yhdelle hallintapaneelille. Seuraa aktiivisia streameja reaaliaikaisesti, tarkastele koko istuntohistoriaa maantieteellisten tietojen kanssa ja syvenny kirjastoanalytiikkaan – kaikki ilman useiden työkalujen jongleerausta.

Toisin kuin Tautulli tai Jellystat, Tracearr toimii samanaikaisesti kaikilla kolmella suurella mediapalvelimella. Sen sisäänrakennettu jakamisen tunnistusmoottori käyttää kuutta sääntötyyppiä – mukaan lukien mahdoton matkustus ja laitteen nopeus – merkitsemään epäilyttävän tilitapahtuman automaattisesti, suojaten palvelimesi väärinkäytöltä.