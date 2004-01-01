Asenna Tracearr yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen striimien valvontapaneeli Plexille, Jellyfinille ja Embylle reaaliaikaisella analytiikalla ja tilin jakamisen tunnistuksella.
Tracearr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tracearr – mitä sillä voi rakentaa?
Tracearr on avoimen lähdekoodin valvonta-alusta, joka yhdistää Plexin, Jellyfinin ja Embyn yhdelle hallintapaneelille. Seuraa aktiivisia streameja reaaliaikaisesti, tarkastele koko istuntohistoriaa maantieteellisten tietojen kanssa ja syvenny kirjastoanalytiikkaan – kaikki ilman useiden työkalujen jongleerausta.
Toisin kuin Tautulli tai Jellystat, Tracearr toimii samanaikaisesti kaikilla kolmella suurella mediapalvelimella. Sen sisäänrakennettu jakamisen tunnistusmoottori käyttää kuutta sääntötyyppiä – mukaan lukien mahdoton matkustus ja laitteen nopeus – merkitsemään epäilyttävän tilitapahtuman automaattisesti, suojaten palvelimesi väärinkäytöltä.
Tracearr – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalvelinhallintapaneeli
Yhdistä Plex, Jellyfin ja Emby yhteen käyttöliittymään ja valvo kaikkia palvelimia yhdestä näkymästä.
Jakojen tunnistus
Kuusi sääntötyyppiä — mukaan lukien mahdoton matkustus ja samanaikaiset striimirajat — merkitsevät ja pisteyttävät automaattisesti epäilyttävän tilitapahtuman.
Virta-analytiikka
Näe, kuka katsoi mitä, milloin ja millä laitteella, koodekkien erittelyineen, transkoodaussuhteineen ja kaistanleveyden käytön mukaan istuntoa kohden.
Kirjaston oivallukset
Omistetut sivut laadun jakelulle, tallennustilan ROI:lle, kaksoiskappaleiden tunnistukselle ja sitoutumismittareille koko mediakokoelmassasi.
Reaaliaikaiset hälytykset
Discord-webhookit ja mukautetut ilmoitukset käynnistyvät välittömästi, kun jakamissäännöt laukeavat tai käyttäjien luottamuspisteet laskevat.
Tietojen tuonti
Siirrä olemassa oleva katseluhistoria Tautullista tai Jellystatista, jotta aloitat täydellä kontekstilla, et tyhjältä pöydältä.
Tracearr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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