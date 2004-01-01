OpenHuman on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen tekoälysuperäly, joka on suunniteltu toimimaan omassa infrastruktuurissasi. Se on rakennettu Rust-ytimen ja paikallisesti ensisijaisen, Obsidianin kanssa yhteensopivan muistipuun ympärille, ja se yhdistyy yli sataan palveluun yhdellä napsautuksella tapahtuvalla OAuth-todennuksella – Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar ja monet muut – ja hakee hiljaisesti uutta tietoa yksityiseen tietokantaan joka kahdeskymmenes minuutti.

OpenHumanin itseisännöinti pitää jokaisen sähköpostin, asiakirjan ja keskustelun omistamassasi työtilassa, antaen sinun samalla ohjata pyyntöjä päättely-, nopeisiin tai näkömalleihin tarpeen mukaan. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta, eikä mikään kolmannen osapuolen tekoälypalvelu näe raakadataasi, ellet nimenomaisesti ohjaa sitä sinne.