Ota OpenHuman käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity henkilökohtainen tekoälyydin, joka yhdistää yli 118 sovellusta ja rakentaa yksityisen muistipuun, jota hallitset täysin.
OpenHuman – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenHuman – mitä sillä voi rakentaa?
OpenHuman on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen tekoälysuperäly, joka on suunniteltu toimimaan omassa infrastruktuurissasi. Se on rakennettu Rust-ytimen ja paikallisesti ensisijaisen, Obsidianin kanssa yhteensopivan muistipuun ympärille, ja se yhdistyy yli sataan palveluun yhdellä napsautuksella tapahtuvalla OAuth-todennuksella – Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar ja monet muut – ja hakee hiljaisesti uutta tietoa yksityiseen tietokantaan joka kahdeskymmenes minuutti.
OpenHumanin itseisännöinti pitää jokaisen sähköpostin, asiakirjan ja keskustelun omistamassasi työtilassa, antaen sinun samalla ohjata pyyntöjä päättely-, nopeisiin tai näkömalleihin tarpeen mukaan. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta, eikä mikään kolmannen osapuolen tekoälypalvelu näe raakadataasi, ellet nimenomaisesti ohjaa sitä sinne.
OpenHuman – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen ensin -muisti
Jokainen viesti, asiakirja ja integraation synkronointi tallentuu paikalliseen SQLite-tietokantaan ja Obsidian-yhteensopivaan holviin, jonka voit lukea, muokata ja varmuuskopioida suoraan levylle.
118+ integraatiota
Yhden napsautuksen OAuth-liittimet Gmailille, Notionille, GitHubille, Slackille, Stripelle, Calendarille ja kymmenille muille, taustaprosessilla, joka päivittää tietoja kahdenkymmenen minuutin välein.
Natiiviagenttityökalut
Sisäänrakennettu verkkohaku, tiedonkeruu, tiedostojärjestelmän käyttö, git-toiminnot ja ääni (STT/TTS) antavat agenttien toimia puolestasi ilman ulkoisia lisäosakehyksiä.
TokenJuice-kompressio
Laitekohtainen kehotepakkaaja, joka poistaa tarpeettomia tunnuksia agenttikutsuista, leikaten mallin API-kustannuksia jopa 80 % pitkäkestoisissa työnkuluissa.
Yhdistetty mallireititys
Vaihda päättely-, nopeiden ja näkömallien välillä yhdellä tilauksella, tai osoita ydin paikallisiin Ollama- ja LM Studio -taustaohjelmiin täyden yksityisyyden takaamiseksi.
Vahvistettu RPC-ydin
Päätön Rust-ydin tarjoaa kantajatodennuksen vaativan RPC-päätepisteen, toimii vain luku -tilassa olevana säiliönä, jolla on rajoitetut oikeudet, ja muodostaa yhteyden vaivattomasti työpöytäasiakkaiden kanssa verkon yli.
OpenHuman – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.