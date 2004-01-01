Jopa 69 % alennus Your Spotify tuotteelle

Asenna Spotify yhdellä napsautuksella.

Itse isännöity Spotifyn kuuntelutilastojen hallintapaneeli, jossa on monipuoliset kaaviot, historia ja yksityiskohtainen analytiikka.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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Asenna Spotify yhdellä napsautuksella.

Your Spotify – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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KVM 2
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Your Spotify – mitä sillä voi rakentaa?

Oma Spotify on itse isännöity analytiikan hallintapaneeli, joka seuraa koko Spotify-kuunteluhistoriaasi ja visualisoi sen monipuolisten kaavioiden avulla: suosituimmat artistit ja kappaleet ajan mittaan, kuunteluaika päivässä ja tunnissa, genrejakaumat, albumikierto ja historialliset trendit vuosien varrella. Toisin kuin Spotify Wrapped, joka ilmestyy vain kerran vuodessa, Oma Spotify tarjoaa sinulle saman syvällisen tiedon tarvittaessa, valitsemallesi ajanjaksolle.

Oman Spotifyn itse isännöinti VPS:llä pitää jokaisen toiston, tykkäyksen ja ohituksen hallitsemassasi tietokannassa — Spotifyn omat dataviennit rajoittuvat 50 viimeisimpään kappaleeseen, mutta Oma Spotify kysyy APIa jatkuvasti ja rakentaa täydellisen henkilökohtaisen kuunteluarkiston, joka kasvaa niin kauan kuin instanssi on käynnissä.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Your Spotify – tärkeimmät ominaisuudet

Jatkuva historian tallennus

Kysyy Spotify API:lta muutaman sekunnin välein tallentaakseen jokaisen toiston, mukaan lukien ohitetut kappaleet ja osittaiset kuuntelut — paljon enemmän kuin mitä Spotify vie.

Suosituimmat artistit, kappaleet ja albumit

Mukautettavat aikavälit näyttävät eniten toistamasi sisällön toistokertojen, kuunteluajan tai ensikertalaisten löytöjen perusteella.

Kuuntelutottumukset ja -trendit

Lämmökartat ja kaaviot visualisoivat, milloin kuuntelet eniten — kellonajan, viikonpäivän, kuukausittaiset trendit ja vuosittaiset vertailut.

Genren ja tunnelman analyysi

Kokoaa Spotifyn kappaleiden äänitoiminnot ja genretagit kaavioiksi, jotka näyttävät, miten makusi muuttuu ajan myötä.

Monikäyttäjän hallintapaneelit

Jokainen käyttäjä yhdistää oman Spotify-tilinsä OAuthin kautta, jotta kotitaloudet voivat kukin seurata kuunteluaan erikseen yhdellä palvelimella.

Your Spotify – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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