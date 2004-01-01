Asenna Spotify yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity Spotifyn kuuntelutilastojen hallintapaneeli, jossa on monipuoliset kaaviot, historia ja yksityiskohtainen analytiikka.
Your Spotify – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Your Spotify – mitä sillä voi rakentaa?
Oma Spotify on itse isännöity analytiikan hallintapaneeli, joka seuraa koko Spotify-kuunteluhistoriaasi ja visualisoi sen monipuolisten kaavioiden avulla: suosituimmat artistit ja kappaleet ajan mittaan, kuunteluaika päivässä ja tunnissa, genrejakaumat, albumikierto ja historialliset trendit vuosien varrella. Toisin kuin Spotify Wrapped, joka ilmestyy vain kerran vuodessa, Oma Spotify tarjoaa sinulle saman syvällisen tiedon tarvittaessa, valitsemallesi ajanjaksolle.
Oman Spotifyn itse isännöinti VPS:llä pitää jokaisen toiston, tykkäyksen ja ohituksen hallitsemassasi tietokannassa — Spotifyn omat dataviennit rajoittuvat 50 viimeisimpään kappaleeseen, mutta Oma Spotify kysyy APIa jatkuvasti ja rakentaa täydellisen henkilökohtaisen kuunteluarkiston, joka kasvaa niin kauan kuin instanssi on käynnissä.
Your Spotify – tärkeimmät ominaisuudet
Jatkuva historian tallennus
Kysyy Spotify API:lta muutaman sekunnin välein tallentaakseen jokaisen toiston, mukaan lukien ohitetut kappaleet ja osittaiset kuuntelut — paljon enemmän kuin mitä Spotify vie.
Suosituimmat artistit, kappaleet ja albumit
Mukautettavat aikavälit näyttävät eniten toistamasi sisällön toistokertojen, kuunteluajan tai ensikertalaisten löytöjen perusteella.
Kuuntelutottumukset ja -trendit
Lämmökartat ja kaaviot visualisoivat, milloin kuuntelet eniten — kellonajan, viikonpäivän, kuukausittaiset trendit ja vuosittaiset vertailut.
Genren ja tunnelman analyysi
Kokoaa Spotifyn kappaleiden äänitoiminnot ja genretagit kaavioiksi, jotka näyttävät, miten makusi muuttuu ajan myötä.
Monikäyttäjän hallintapaneelit
Jokainen käyttäjä yhdistää oman Spotify-tilinsä OAuthin kautta, jotta kotitaloudet voivat kukin seurata kuunteluaan erikseen yhdellä palvelimella.
Your Spotify – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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