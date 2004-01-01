Oma Spotify on itse isännöity analytiikan hallintapaneeli, joka seuraa koko Spotify-kuunteluhistoriaasi ja visualisoi sen monipuolisten kaavioiden avulla: suosituimmat artistit ja kappaleet ajan mittaan, kuunteluaika päivässä ja tunnissa, genrejakaumat, albumikierto ja historialliset trendit vuosien varrella. Toisin kuin Spotify Wrapped, joka ilmestyy vain kerran vuodessa, Oma Spotify tarjoaa sinulle saman syvällisen tiedon tarvittaessa, valitsemallesi ajanjaksolle.

Oman Spotifyn itse isännöinti VPS:llä pitää jokaisen toiston, tykkäyksen ja ohituksen hallitsemassasi tietokannassa — Spotifyn omat dataviennit rajoittuvat 50 viimeisimpään kappaleeseen, mutta Oma Spotify kysyy APIa jatkuvasti ja rakentaa täydellisen henkilökohtaisen kuunteluarkiston, joka kasvaa niin kauan kuin instanssi on käynnissä.