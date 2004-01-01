Asenna Ralph yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallinta- ja konesalin infrastruktuurialusta täydellä REST-rajapinnalla.
Ralph – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ralph – mitä sillä voi rakentaa?
Ralph on avoimen lähdekoodin omaisuudenhallinta- ja CMDB (Configuration Management Database) -järjestelmä, jonka Allegro on rakentanut IT-infrastruktuurin laajaan hallintaan. Se kattaa koko omaisuuden elinkaaren – hankinnasta ja osoittamisesta poistoon asti – sekä datakeskuksen telineissä että back-office-ympäristöissä, sisäänrakennetulla datakeskuksen visualisoinnilla telineiden asettelua ja virrankapasiteetin suunnittelua varten.
Ralphin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa IT-tiimillesi yhden totuuden lähteen laiteinventaariolle, ohjelmistolisensseille, sopimuksille ja tukisopimuksille ilman omaisuuskohtaisia tilauskustannuksia. Kattava REST API tekee Ralphin integroinnista olemassa oleviin tiketti-, valvonta- ja hankintajärjestelmiin suoraviivaista.
Ralph – tärkeimmät ominaisuudet
Omaisuuden elinkaaren seuranta
Seuraa jokaista omaisuuserää ostotilauksesta sen luovutukseen, ylläpitoon ja käytöstäpoistoon asti, täydellisen historian ja tarkastusketjun avulla vaatimustenmukaisuuden ja kustannusraportoinnin varmistamiseksi.
Datakeskuksen visualisointi
Kartoita fyysiset räkkien asettelut vedä ja pudota -sijoittelulla, seuraa virrankulutusta räkkiä kohti ja suunnittele kapasiteetin laajennuksia ennen laitteiston saapumista.
REST API
Kattava REST API mahdollistaa Ralphin integroinnin tikettijärjestelmiin, valvonta-alustoihin ja hankintatyökaluihin varastopäivitysten automatisoimiseksi ja päällekkäisen tiedonsyötön poistamiseksi.
Ohjelmistolisenssien hallinta
Seuraa ohjelmistolisenssejä, sopimuksia ja tukisopimuksia laitteistovarojen rinnalla, jotta tiedät aina, mikä on lisensoitu, minne se on otettu käyttöön ja milloin uusinnat erääntyvät.
Mukautetut työnkulut
Määritä joustavat työnkulun tilat omaisuuden elinkaaren vaiheille, jotta hankinta-, käyttö- ja käytöstäpoistoprosessejasi noudatetaan johdonmukaisesti koko tiimissä.
Ralph – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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