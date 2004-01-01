Ralph on avoimen lähdekoodin omaisuudenhallinta- ja CMDB (Configuration Management Database) -järjestelmä, jonka Allegro on rakentanut IT-infrastruktuurin laajaan hallintaan. Se kattaa koko omaisuuden elinkaaren – hankinnasta ja osoittamisesta poistoon asti – sekä datakeskuksen telineissä että back-office-ympäristöissä, sisäänrakennetulla datakeskuksen visualisoinnilla telineiden asettelua ja virrankapasiteetin suunnittelua varten.

Ralphin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa IT-tiimillesi yhden totuuden lähteen laiteinventaariolle, ohjelmistolisensseille, sopimuksille ja tukisopimuksille ilman omaisuuskohtaisia tilauskustannuksia. Kattava REST API tekee Ralphin integroinnista olemassa oleviin tiketti-, valvonta- ja hankintajärjestelmiin suoraviivaista.