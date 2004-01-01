Moderni DAG-pohjainen työnkulun ajoitusohjelma verkkokäyttöliittymällä cron-töiden ja tehtäväputkien hallintaan.
Dagu – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dagu – mitä sillä voi rakentaa?
Dagu on tehokas avoimen lähdekoodin työnkulun ajoitusohjelma, joka korvaa perinteiset cron-työt suunnatuilla syklittömillä graafi (DAG) -putkilla, joita hallitaan selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Määrittele työnkulut yksinkertaisissa YAML-tiedostoissa vaiheilla, jotka voivat suorittaa komentorivikomentoja, Docker-kontteja, HTTP-pyyntöjä, SQL-kyselyitä ja paljon muuta – kaikki sisäänrakennetuilla riippuvuussarjoilla, uudelleenyrityksillä ja ehdollisella logiikalla.
Dagun itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle yhden binääritiedoston ajoitusohjelman ilman tietokantariippuvuuksia. Tiedostopohjainen tallennus pitää asiat yksinkertaisina, kun taas verkkokäyttöliittymä tarjoaa reaaliaikaisen suorituksen seurannan, lokien katselun ja manuaaliset käynnistyssäätimet. Tämä käyttöönotto sisältää sisäänrakennetun todennuksen ja pysyvän tallennustilan työnkulun määrityksille ja suoritushistorialle.
Dagu – tärkeimmät ominaisuudet
DAG-työnkulkueditori
Määritä tehtäväriippuvuudet suunnattuina syklittöminä graafeina YAML-muodossa rinnakkaisella suorituksella, ehdollisella haarautumisella ja uudelleenyrityslogiikalla.
Sisäänrakennetut vaihetyypit
Suorita komentorivikomentoja, Docker-kontteja, HTTP-pyyntöjä, SQL-kyselyjä, SSH-komentoja ja S3-operaatioita natiiveina vaihetyyppeinä.
Reaaliaikainen seuranta
Seuraa työnkulun suorituksen edistymistä reaaliaikaisesti verkkokäyttöliittymän kautta vaihetason tilan, lokien ja ajoitustietojen avulla.
Cron-ajoitus
Ajoita työnkulkuja cron-lausekkeilla ja hallitse kaikkia ajoitettuja töitä yhdeltä koontinäytöltä.
AI-agentti-integraatio
Aja tekoälykoodausagentteja, kuten Claude Code, Codex ja Copilot, työnkulun vaiheina sisäänrakennetulla valjastustuella.
Dagu – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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