Dagu on tehokas avoimen lähdekoodin työnkulun ajoitusohjelma, joka korvaa perinteiset cron-työt suunnatuilla syklittömillä graafi (DAG) -putkilla, joita hallitaan selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Määrittele työnkulut yksinkertaisissa YAML-tiedostoissa vaiheilla, jotka voivat suorittaa komentorivikomentoja, Docker-kontteja, HTTP-pyyntöjä, SQL-kyselyitä ja paljon muuta – kaikki sisäänrakennetuilla riippuvuussarjoilla, uudelleenyrityksillä ja ehdollisella logiikalla.

Dagun itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle yhden binääritiedoston ajoitusohjelman ilman tietokantariippuvuuksia. Tiedostopohjainen tallennus pitää asiat yksinkertaisina, kun taas verkkokäyttöliittymä tarjoaa reaaliaikaisen suorituksen seurannan, lokien katselun ja manuaaliset käynnistyssäätimet. Tämä käyttöönotto sisältää sisäänrakennetun todennuksen ja pysyvän tallennustilan työnkulun määrityksille ja suoritushistorialle.