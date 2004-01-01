Asenna Donetick yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin yhteistyötehtävienhallinta kotitöiden ja toistuvien vastuiden järjestämiseen useiden käyttäjien kesken.
Donetick – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Donetick – mitä sillä voi rakentaa?
Donetick on itse isännöity tehtävienhallintasovellus, joka on suunniteltu erityisesti jaettuihin asuintiloihin ja pienryhmille. Se menee pidemmälle kuin yksinkertaiset tehtävälistat tarjoamalla älykkäitä tehtävänjakostrategioita – mukaan lukien satunnainen kierto ja työmäärän tasapainotus suoritushistorian perusteella – jotta toistuvat vastuut jakautuvat tasapuolisesti kaikkien jäsenten kesken ilman manuaalista koordinointia.
Joustava aikataulutus tukee päivittäisiä, viikoittaisia, kuukausittaisia ja mukautettuja toistuvuusmalleja, ja integraatiot Telegramin ja Pushoverin kanssa toimittavat ajankohtaisia muistutuksia. NFC-tunnisteiden tuki antaa jäsenten suorittaa tehtäviä välittömästi napauttamalla tunnistetta asianmukaisessa paikassa. SSO- ja OIDC-yhteensopivuus tarkoittaa, että Donetick sopii olemassa oleviin identiteettiasetuksiin, ja kevyt SQLite-taustajärjestelmä pitää käyttöönoton yksinkertaisena. Itse isännöinti antaa sinulle täyden tietosuojan ilman tilausmaksuja.
Donetick – tärkeimmät ominaisuudet
Älykäs tehtävänanto
Jakaa kotityöt tasapuolisesti käyttäen satunnaista jakoa tai työmäärän tasapainotusta perustuen kunkin jäsenen suoritushistoriaan.
Joustava toistuvuus
Tukee päivittäisiä, viikoittaisia, kuukausittaisia ja mukautettuja aikatauluja, jotta jokainen rutiini — päivittäisistä astianpesuista kuukausittaisiin syväpuhdistuksiin — pysyy aikataulussa.
Push-ilmoitukset
Integroituu Telegramin ja Pushoverin kanssa lähettääkseen muistutuksia ja erääntyneitä hälytyksiä suoraan jäsenten laitteisiin.
NFC-tunnistetuki
Aseta NFC-tunnisteet sopiviin paikkoihin kodissa, jotta jäsenet voivat merkitä tehtävät tehdyiksi välittömästi puhelimen napautuksella.
SSO- ja OIDC-kirjautuminen
Yhdistyy olemassa oleviin identiteetintarjoajiin kertakirjautumisen (Single Sign-On) ja OpenID Connectin avulla saumattoman käyttäjähallinnan mahdollistamiseksi.
Donetick – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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