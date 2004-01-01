Donetick on itse isännöity tehtävienhallintasovellus, joka on suunniteltu erityisesti jaettuihin asuintiloihin ja pienryhmille. Se menee pidemmälle kuin yksinkertaiset tehtävälistat tarjoamalla älykkäitä tehtävänjakostrategioita – mukaan lukien satunnainen kierto ja työmäärän tasapainotus suoritushistorian perusteella – jotta toistuvat vastuut jakautuvat tasapuolisesti kaikkien jäsenten kesken ilman manuaalista koordinointia.

Joustava aikataulutus tukee päivittäisiä, viikoittaisia, kuukausittaisia ja mukautettuja toistuvuusmalleja, ja integraatiot Telegramin ja Pushoverin kanssa toimittavat ajankohtaisia muistutuksia. NFC-tunnisteiden tuki antaa jäsenten suorittaa tehtäviä välittömästi napauttamalla tunnistetta asianmukaisessa paikassa. SSO- ja OIDC-yhteensopivuus tarkoittaa, että Donetick sopii olemassa oleviin identiteettiasetuksiin, ja kevyt SQLite-taustajärjestelmä pitää käyttöönoton yksinkertaisena. Itse isännöinti antaa sinulle täyden tietosuojan ilman tilausmaksuja.