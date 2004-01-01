Beszel on kevyt palvelinvalvonta-alusta, joka tarjoaa kattavan järjestelmän näkyvyyden – suorittimen, muistin, levyn, verkon, lämpötilan, näytönohjaimen, S.M.A.R.T.-levyn kunnon sekä konttikohtaiset Docker- ja Podman-tilastot – ilman täysimittaisten observointipinojen, kuten Prometheuksen ja Grafanan, resurssikuormitusta. PocketBaseen ja Go-taustaohjelmaan perustuva Beszel käyttää keskus- ja agenttiarkkitehtuuria: keskus isännöi verkkokäyttöliittymää ja tallentaa historiallisia tietoja, kun taas kevyet agentit keräävät mittareita jokaisella valvotulla palvelimella.

Beszelin itseisännöinti tarjoaa valvontakeskuksen, joka on riippumaton valvottavista palvelimista, joten infrastruktuuriongelmat ovat näkyvissä, vaikka yksittäiset järjestelmät olisivat kuormituksen alaisia. Konfiguroitavat hälytykset ilmoittavat, kun suorittimen, muistin, levyn, kaistanleveyden tai lämpötilan kynnysarvot ylittyvät, ja automaattiset varmuuskopiot paikalliselle levylle tai S3-yhteensopivaan tallennustilaan suojaavat historiallisia suorituskykytietojasi.