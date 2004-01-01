Asenna Beszel yhdellä napsautuksella.
Kevyt palvelinvalvonta-alusta Docker-konttitilastoilla, historiallisilla tiedoilla ja konfiguroitavilla hälytyksillä infrastruktuurillesi.
Beszel – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Beszel – mitä sillä voi rakentaa?
Beszel on kevyt palvelinvalvonta-alusta, joka tarjoaa kattavan järjestelmän näkyvyyden – suorittimen, muistin, levyn, verkon, lämpötilan, näytönohjaimen, S.M.A.R.T.-levyn kunnon sekä konttikohtaiset Docker- ja Podman-tilastot – ilman täysimittaisten observointipinojen, kuten Prometheuksen ja Grafanan, resurssikuormitusta. PocketBaseen ja Go-taustaohjelmaan perustuva Beszel käyttää keskus- ja agenttiarkkitehtuuria: keskus isännöi verkkokäyttöliittymää ja tallentaa historiallisia tietoja, kun taas kevyet agentit keräävät mittareita jokaisella valvotulla palvelimella.
Beszelin itseisännöinti tarjoaa valvontakeskuksen, joka on riippumaton valvottavista palvelimista, joten infrastruktuuriongelmat ovat näkyvissä, vaikka yksittäiset järjestelmät olisivat kuormituksen alaisia. Konfiguroitavat hälytykset ilmoittavat, kun suorittimen, muistin, levyn, kaistanleveyden tai lämpötilan kynnysarvot ylittyvät, ja automaattiset varmuuskopiot paikalliselle levylle tai S3-yhteensopivaan tallennustilaan suojaavat historiallisia suorituskykytietojasi.
Beszel – tärkeimmät ominaisuudet
Docker-kontin metriikat
Seuraa suorittimen, muistin ja verkon käyttöä kontainerikohtaisesti isäntäjärjestelmän mittareiden rinnalla, mikä antaa sinulle yhtenäisen näkymän sekä isännästä että sen kontaineroiduista työkuormista.
Keskus- ja agenttiarkkitehtuuri
Yksi keskus kerää tietoja rajoittamattomilta etäpalvelimilla toimivilta agenteilta, mikä tekee koko kaluston valvonnasta helppoa yhdestä hallintapaneelista.
Konfiguroitavat hälytykset
Aseta kynnysarvot mille tahansa valvotulle mittarille — suorittimen kuormitus, levyn käyttö, lämpötila, kaistanleveys — ja vastaanota ilmoituksia ennen kuin ongelmat vaikuttavat käyttäjiin.
Historiallisten tietojen säilytys
Suorituskykyhistoria tallennetaan keskittimen tietokantaan, mikä mahdollistaa pitkän aikavälin trendianalyysin ja kapasiteettisuunnittelun yli sen, mitä pelkät reaaliaikaiset hallintapaneelit voivat näyttää.
GPU- ja S.M.A.R.T.-valvonta
Seuraa Nvidian, AMD:n ja Intelin GPU:n käyttöastetta sekä S.M.A.R.T.-levyn kuntotietoja havaitaksesi laitteiston heikkenemisen ennen kuin se aiheuttaa vikoja.
Beszel – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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