Ota FeatBit käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin ominaisuuslippu- ja kokeilualusta, joka on rakennettu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi LaunchDarklylle.
FeatBit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FeatBit – mitä sillä voi rakentaa?
FeatBit on yritystason ominaisuuksien hallintajärjestelmä, jonka avulla suunnittelutiimit voivat julkaista koodia ominaisuuslippujen takana, suorittaa prosentuaalisia käyttöönottoja, kohdistaa tiettyihin käyttäjäsegmentteihin ja palauttaa muutokset välittömästi ilman uudelleenkäyttöönottoa. Kymmenen suositun kielen natiivit SDK:t ja reaaliaikainen arviointipalvelin pitävät lippumuutokset synkronoituna asiakkaiden välillä alle sekunnissa.
FeatBitin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lippukokoonpanot, käyttäjien kohdistussäännöt ja tarkastuslokit hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja kuukausittaisia arviointikiintiöitä. Käyttöönotto sisältää hallintakäyttöliittymän, API:n, arviointipalvelimen, analytiikkapalvelun ja PostgreSQL:n esikonfiguroituna HTTPS:n taakse.
FeatBit – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen lipun suoratoisto
Erillinen arviointipalvelin lähettää lippupäivityksiä SDK:ille WebSockets-yhteyden kautta, jotta muutokset tulevat voimaan asiakkaissa millisekuntien kuluessa kytkemisestä.
Kohdennetut käyttöönotot
Ota ominaisuuksia käyttöön prosenttiosuuden, käyttäjäattribuutin tai nimetyn segmentin perusteella, ja yhdistä sääntöjä rajataksesi julkaisuja tietyille kohderyhmille ennen maailmanlaajuista julkaisua.
Natiivit A/B-kokeilut
Yhdistä lippuvariaatiot tuotemittareihin ja suorita kokeita alusta loppuun sisäänrakennetun analytiikan avulla, jolloin erillistä kokeilutyökalua ei tarvita.
Kymmenen virallista SDK:ta
Palvelin- ja asiakaspuolen SDK:t JavaScriptille, Javalle, .NETille, Golle, Pythonille, Nodelle, PHP:lle, Rustille, Androidille ja iOS:lle integroivat liput mihin tahansa tuotantoympäristöön.
Tarkastusloki ja historia
Jokainen lippu-, segmentti- ja sääntömuutos kirjataan toimijan, aikaleiman ja diffin kanssa, mikä tekee palautuksista ja vaatimustenmukaisuustarkastuksista suoraviivaisia.
Projektin ja ympäristön laajuuden määrittely
Järjestä liput projekteihin erillisillä kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöillä, joista jokaisella on omat SDK-avaimensa ja kohdistussääntönsä.
FeatBit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.