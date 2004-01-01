FeatBit on yritystason ominaisuuksien hallintajärjestelmä, jonka avulla suunnittelutiimit voivat julkaista koodia ominaisuuslippujen takana, suorittaa prosentuaalisia käyttöönottoja, kohdistaa tiettyihin käyttäjäsegmentteihin ja palauttaa muutokset välittömästi ilman uudelleenkäyttöönottoa. Kymmenen suositun kielen natiivit SDK:t ja reaaliaikainen arviointipalvelin pitävät lippumuutokset synkronoituna asiakkaiden välillä alle sekunnissa.

FeatBitin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lippukokoonpanot, käyttäjien kohdistussäännöt ja tarkastuslokit hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja kuukausittaisia arviointikiintiöitä. Käyttöönotto sisältää hallintakäyttöliittymän, API:n, arviointipalvelimen, analytiikkapalvelun ja PostgreSQL:n esikonfiguroituna HTTPS:n taakse.