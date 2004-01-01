Asenna Papermerge yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä automaattisella OCR:llä, kokotekstihaulla ja tunnisteisiin perustuvalla organisoinnilla kaikelle skannatulle paperityöllesi.
Papermerge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Papermerge – mitä sillä voi rakentaa?
Papermerge on avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu muuttamaan fyysiset paperityöt haettavaksi, järjestetyksi digitaaliseksi arkistoksi. Lataa PDF-tiedostoja tai skannattuja kuvia, ja Papermerge poimii tekstin automaattisesti OCR:n avulla, jolloin jokainen lasku, sopimus ja kuitti on heti löydettävissä sisällön perusteella. Tunnisteisiin perustuva organisointi, kansiohierarkiat ja mukautetut metatietokentät antavat sinulle tarkan hallinnan siitä, miten asiakirjat jäsennellään ja haetaan. Monikäyttäjätuki roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla tekee siitä sopivan niin pienyrityksille kuin ammatinharjoittajillekin.
Papermergen itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että arkaluonteiset talousasiakirjat, oikeudelliset asiakirjat ja henkilökohtaiset tiedostot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Vältät kuukausittaiset pilvitallennusmaksut samalla kun saat rajattoman asiakirjakapasiteetin, mahdollisuuden määrittää mukautettuja säilytyskäytäntöjä ja joustavuuden integroida olemassa oleviin työnkulkuihin Papermergen REST API:n kautta.
Papermerge – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen OCR-poiminta
Papermerge poimii haettavan tekstin PDF-tiedostoista ja skannatuista kuvista automaattisesti latauksen yhteydessä, muuttaen pinon skannattuja asiakirjoja kyselykelpoiseksi tietokannaksi.
Koko tekstin haku
Hae arkistosi kaikkien asiakirjojen koko sisällöstä ja metatiedoista käyttäen suodattimia päivämäärän, tunnisteiden ja mukautettujen kenttien mukaan tarkan haun varmistamiseksi.
Tunnisteiden ja kansioiden järjestely
Yhdistä kansiohierarkiat joustaviin tunnisteisiin ja mukautettuihin metatietokenttiin luodaksesi organisaatiorakenteen, joka vastaa yrityksesi todellista toimintatapaa.
Monikäyttäjäoikeudet
Roolipohjainen pääsynhallinta antaa tiimien jakaa yhden dokumenttiarkiston pitäen samalla arkaluontoiset tiedostot näkyvinä vain valtuutetuille käyttäjille.
PDF-sivutoiminnot
Yhdistä, jaa ja järjestä PDF-sivuja uudelleen suoraan Papermergen sisällä, poistaen erillisen PDF-editorin tarpeen skannattuja asiakirjoja siivottaessa.
Papermerge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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