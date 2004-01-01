Papermerge on avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu muuttamaan fyysiset paperityöt haettavaksi, järjestetyksi digitaaliseksi arkistoksi. Lataa PDF-tiedostoja tai skannattuja kuvia, ja Papermerge poimii tekstin automaattisesti OCR:n avulla, jolloin jokainen lasku, sopimus ja kuitti on heti löydettävissä sisällön perusteella. Tunnisteisiin perustuva organisointi, kansiohierarkiat ja mukautetut metatietokentät antavat sinulle tarkan hallinnan siitä, miten asiakirjat jäsennellään ja haetaan. Monikäyttäjätuki roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla tekee siitä sopivan niin pienyrityksille kuin ammatinharjoittajillekin.

Papermergen itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että arkaluonteiset talousasiakirjat, oikeudelliset asiakirjat ja henkilökohtaiset tiedostot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Vältät kuukausittaiset pilvitallennusmaksut samalla kun saat rajattoman asiakirjakapasiteetin, mahdollisuuden määrittää mukautettuja säilytyskäytäntöjä ja joustavuuden integroida olemassa oleviin työnkulkuihin Papermergen REST API:n kautta.