Explo on itse isännöity musiikin löytämispalvelin, joka yhdistää ListenBrainzin kuunteluhistoriasi henkilökohtaiseen musiikkikirjastoosi. Se hakee viikoittaiset ja päivittäiset suositussoittolistat ListenBrainzista, löytää vastaavat kappaleet YouTuben tai Soulseekin kautta, lataa ne ja luo soittolistoja suoraan Navidromeen, Jellyfiniin, Embyyn, Plexiin, Subsoniciin tai MPD:hen – automaattisesti, hallitsemasi aikataulun mukaisesti.

Toisin kuin suoratoistopalvelut, jotka lukitsevat suositukset tilausten ja läpinäkymättömien algoritmien taakse, Explo tarjoaa täyden läpinäkyvyyden: jokainen suositus on jäljitettävissä todellisiin kuuntelutietoihisi ListenBrainzissa, ja jokainen ladattu kappale sijaitsee omalla palvelimellasi. Sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän avulla voit hallita aikatauluja, selata soittolistahistoriaa ja määrittää kaikki integraatiot muokkaamatta asetustiedostoja.