Asenna Explo yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity musiikin löytämisen järjestelmä, joka rakentaa automaattisesti soittolistoja ListenBrainzin suositusten perusteella ja lataa ne kirjastoosi.
Explo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Explo – mitä sillä voi rakentaa?
Explo on itse isännöity musiikin löytämispalvelin, joka yhdistää ListenBrainzin kuunteluhistoriasi henkilökohtaiseen musiikkikirjastoosi. Se hakee viikoittaiset ja päivittäiset suositussoittolistat ListenBrainzista, löytää vastaavat kappaleet YouTuben tai Soulseekin kautta, lataa ne ja luo soittolistoja suoraan Navidromeen, Jellyfiniin, Embyyn, Plexiin, Subsoniciin tai MPD:hen – automaattisesti, hallitsemasi aikataulun mukaisesti.
Toisin kuin suoratoistopalvelut, jotka lukitsevat suositukset tilausten ja läpinäkymättömien algoritmien taakse, Explo tarjoaa täyden läpinäkyvyyden: jokainen suositus on jäljitettävissä todellisiin kuuntelutietoihisi ListenBrainzissa, ja jokainen ladattu kappale sijaitsee omalla palvelimellasi. Sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän avulla voit hallita aikatauluja, selata soittolistahistoriaa ja määrittää kaikki integraatiot muokkaamatta asetustiedostoja.
Explo – tärkeimmät ominaisuudet
ListenBrainz löytö
Hakee Weekly Exploration-, Weekly Jams- ja Daily Jams -soittolistat suoraan ListenBrainz-tililtäsi — suositukset, jotka perustuvat kokonaan omaan kuunteluhistoriaasi.
Monipalvelintuki
Integroituu Navidromeen, Jellyfiniin, Embyyn, Plexiin, Subsoniciin, Airsoniciin ja MPD:hen luoden soittolistoja suoraan minkä tahansa jo käyttämäsi musiikkipalvelimen sisällä.
Ajastettu automaatio
Konfiguroitavat cron-aikataulut suorittavat löytämisen automaattisesti – aseta se kerran, ja uusi musiikki ilmestyy kirjastoosi joka viikko ilman manuaalisia toimenpiteitä.
YouTube ja Soulseek lataus
Etsii ja lataa kappaleita YouTubesta (yt-dlp:n avulla) tai Soulseekista (Slskd:n kautta), laatusuodattimilla, muodon valinnalla ja älykkäällä duplikaattien poistolla.
Verkkokäyttöliittymän hallinta
Selaa soittolistojen arkistoja, käynnistä manuaalisia ajoja, säädä aikatauluja ja hallitse kaikkia musiikkipalvelimen asetuksia yhdestä todennetusta selainkäyttöliittymästä.
Explo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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