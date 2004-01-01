Asenna Cypht yhdellä napsautuksella.
Kevyt, avoimen lähdekoodin verkkopostiohjelma, joka yhdistää useita sähköpostitilejä ja uutissyötteitä yhdeksi nopeaksi käyttöliittymäksi.
Cypht – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cypht – mitä sillä voi rakentaa?
Cypht on modulaarinen, avoimen lähdekoodin verkkopostiohjelma, joka on suunniteltu yksinkertaisuutta ja nopeutta varten. Toisin kuin raskaat verkkopostiratkaisut, Cypht yhdistää useita IMAP- ja POP3-sähköpostitilejä sekä RSS/Atom-uutissyötteitä yhteen, yhtenäiseen postilaatikkonäkymään – antaen sinulle täydellisen kuvan viestinnästäsi ilman palveluiden välillä vaihtamista.
PHP:lle ja Alpine Linux -pohjalle rakennettu Cypht toimii tehokkaasti vaatimattomalla laitteistolla ja tallentaa käyttäjäasetukset tietokantaan luotettavia monen käyttäjän käyttöönottoja varten. Sen moduulipohjainen arkkitehtuuri tarkoittaa, että lataat vain tarvitsemasi ominaisuudet, pitäen käyttöliittymän puhtaana ja jalanjäljen pienenä.
Cypht – tärkeimmät ominaisuudet
Monitiliaggregaatio
Yhdistä useita IMAP- ja POP3-sähköpostitilejä yhteen yhtenäiseen saapuneiden viestien näkymään nopeampaa sähköpostinhallintaa varten.
Uutissyötteen integrointi
Yhdistä sähköposti- ja RSS/Atom-uutissyötteet yhteen käyttöliittymään, vähentäen sovellusten määrää, joita tarvitset pysyäksesi ajan tasalla.
Modulaarinen arkkitehtuuri
Ota käyttöön vain tarvitsemasi moduulit — yhteystiedot, kalenterit, IMAP-kansiot, siiviläsuodattimet ja paljon muuta — pitäen käyttöliittymän kevyenä.
Tietokantapohjaiset istunnot
Tallentaa käyttäjäasetukset ja istunnot MariaDB:hen luotettavia, skaalautuvia monen käyttäjän käyttöönottoja varten.
Kevyt jalanjälki
Toimii Alpine Linuxissa Nginxin ja PHP:n kanssa, jotka on pakattu yhteen ~290 Mt:n levykuvaan, vaatien minimaalisesti VPS-resursseja.
Cypht – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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