Cypht on modulaarinen, avoimen lähdekoodin verkkopostiohjelma, joka on suunniteltu yksinkertaisuutta ja nopeutta varten. Toisin kuin raskaat verkkopostiratkaisut, Cypht yhdistää useita IMAP- ja POP3-sähköpostitilejä sekä RSS/Atom-uutissyötteitä yhteen, yhtenäiseen postilaatikkonäkymään – antaen sinulle täydellisen kuvan viestinnästäsi ilman palveluiden välillä vaihtamista.

PHP:lle ja Alpine Linux -pohjalle rakennettu Cypht toimii tehokkaasti vaatimattomalla laitteistolla ja tallentaa käyttäjäasetukset tietokantaan luotettavia monen käyttäjän käyttöönottoja varten. Sen moduulipohjainen arkkitehtuuri tarkoittaa, että lataat vain tarvitsemasi ominaisuudet, pitäen käyttöliittymän puhtaana ja jalanjäljen pienenä.