Asenna Dockge yhden napsautuksen asennuksella.
Reaktiivinen itse isännöity käyttöliittymä Docker Compose -pinojen hallintaan ilman komentorivin käyttöä.
Dockge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dockge – mitä sillä voi rakentaa?
Dockge on keskitetty, itse isännöity Docker Compose -pinonhallintaohjelma, jonka on rakentanut Uptime Kuman luoja. Sen sijaan, että se yrittäisi hallita jokaista Docker-primitiiviä, se tekee yhden asian hyvin: sen avulla voit luoda, muokata, käynnistää, pysäyttää ja poistaa Compose-pinoja nopean, reagoivan verkkokäyttöliittymän kautta. Sisäänrakennettu YAML-editori sisältää syntaksikorostuksen ja reaaliaikaisen validoinnin, ja voit muuntaa olemassa olevat docker run -komennot Compose-muotoon sekunneissa.
Pinojen tallentaminen tavallisina tiedostoina levylle tarkoittaa, että Dockge sopii luonnollisesti mihin tahansa varmuuskopiointi- tai versionhallintatyönkulkuun. Itseisännöinti pitää infrastruktuurisi kokoonpanon yksityisenä ja tarjoaa sinulle pysyvän hallintaliittymän, joka on aina käytettävissä, vaikka olisit poissa terminaalista.
Dockge – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiivinen YAML-editori
Syntaksikorostus ja reaaliaikainen validointi helpottavat Compose-tiedostojen kirjoittamista ja päivittämistä suoraan selaimessa.
Reaaliaikainen lokivirta
Kontin lokit striimaavat suorana käyttöliittymässä, jotta voit seurata käynnistystä, virheitä ja tulosteita avaamatta päätelaitetta.
docker run muunnin
Liitä mikä tahansa docker run -komento, ja Dockge muuntaa sen automaattisesti käyttövalmiiksi docker-compose.yaml-tiedostoksi.
Tiedostopohjainen pinomuisti
Kaikki Compose-tiedostot tallennetaan tavallisina tiedostoina levylle, mikä tekee varmuuskopioinnista ja versionhallinnasta yksinkertaista.
Kevyt jalanjälki
Minimaalinen resurssienkulutus jättää suorittimen ja muistin käytettäväksi niille sovelluksille, joita todella hallitset.
Dockge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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