Dockge on keskitetty, itse isännöity Docker Compose -pinonhallintaohjelma, jonka on rakentanut Uptime Kuman luoja. Sen sijaan, että se yrittäisi hallita jokaista Docker-primitiiviä, se tekee yhden asian hyvin: sen avulla voit luoda, muokata, käynnistää, pysäyttää ja poistaa Compose-pinoja nopean, reagoivan verkkokäyttöliittymän kautta. Sisäänrakennettu YAML-editori sisältää syntaksikorostuksen ja reaaliaikaisen validoinnin, ja voit muuntaa olemassa olevat docker run -komennot Compose-muotoon sekunneissa.

Pinojen tallentaminen tavallisina tiedostoina levylle tarkoittaa, että Dockge sopii luonnollisesti mihin tahansa varmuuskopiointi- tai versionhallintatyönkulkuun. Itseisännöinti pitää infrastruktuurisi kokoonpanon yksityisenä ja tarjoaa sinulle pysyvän hallintaliittymän, joka on aina käytettävissä, vaikka olisit poissa terminaalista.