Ota SillyTavern käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tehokäyttäjän LLM-käyttöliittymä, joka yhdistää kymmeniä tekstin, kuvan ja äänen tekoälytaustajärjestelmiä yhdeksi chat-käyttöliittymäksi.
SillyTavern – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SillyTavern – mitä sillä voi rakentaa?
SillyTavern on avoimen lähdekoodin paikallinen käyttöliittymä, jonka avulla tehokäyttäjät voivat keskustella tekoälyhahmojen kanssa käytännössä kaikkien suurimpien LLM-taustajärjestelmien, kuten OpenAI:n, Anthropic Clauden, OpenRouterin, KoboldAI:n, Mistralin, NovelAI:n ja paikallisesti isännöityjen mallien, kautta. Toisin kuin toimittajakohtaiset chat-sovellukset, se keskittyy hahmovetoisiin keskusteluihin, pitkän muodon roolipeleihin ja luovaan kirjoittamiseen, tarjoten syvällisen hallinnan kehotteisiin, näytteenottoparametreihin ja kontekstin käsittelyyn.
SillyTavernin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki chat-lokit, hahmokortit ja lorebookit yksityisinä tilillesi, antaa sinun vaihtaa palveluntarjoajia vapaasti ja poistaa isännöityjen vaihtoehtojen asettamat keskustelurajoitukset ja sisältösuodattimet. Ulkopuolisten mallien API-avaimet pysyvät palvelimellasi sen sijaan, että ne liitettäisiin kolmannen osapuolen käyttöliittymään.
SillyTavern – tärkeimmät ominaisuudet
Monitaustajärjestelmätuki
Yhdistä OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ja paikalliset mallipalvelimet yhden käyttöliittymän kautta ilman, että joudut jongleeraamaan erillisten asiakasohjelmien kanssa palveluntarjoajaa kohden.
Hahmokortit
Tuo, muokkaa ja jaa PNG-upotettuja hahmokortteja, joissa on hahmoja, esimerkkidialogia ja persoonallisuuspiirteitä, jotka ohjaavat johdonmukaisia hahmonmukaisia vastauksia.
Ryhmäkeskustelut
Käy keskusteluja useiden tekoälyhahmojen kanssa yhdessä ketjussa, mukautettavalla vuorojärjestyksellä ja hahmokohtaisilla luomisasetuksilla haarautuvia tarinoita varten.
Maailmatieto ja tarinakirjat
Lisää kehotteeseen taustatietoa, sijaintitietoja ja toistuvia faktoja vain, kun asiaankuuluvia avainsanoja ilmestyy, pitäen konteksti-ikkunat tehokkaina pitkissä tarinoissa.
Laajennusekosysteemi
Liitä kuvagenerointi Stable Diffusionin tai ComfyUI:n kautta, tekstistä puheeksi -äänet, tiivistys, vektoritallennus ja kymmeniä yhteisön laajennuksia.
Täysi kehotteen hallinta
Muokkaa järjestelmäkehotteita, ohjemalleja, näytteenottimen parametreja ja kontekstin muotoilua suoraan, antaen edistyneille käyttäjille saman hallinnan kuin he saisivat raa'asta API:sta.
SillyTavern – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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