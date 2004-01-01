SillyTavern on avoimen lähdekoodin paikallinen käyttöliittymä, jonka avulla tehokäyttäjät voivat keskustella tekoälyhahmojen kanssa käytännössä kaikkien suurimpien LLM-taustajärjestelmien, kuten OpenAI:n, Anthropic Clauden, OpenRouterin, KoboldAI:n, Mistralin, NovelAI:n ja paikallisesti isännöityjen mallien, kautta. Toisin kuin toimittajakohtaiset chat-sovellukset, se keskittyy hahmovetoisiin keskusteluihin, pitkän muodon roolipeleihin ja luovaan kirjoittamiseen, tarjoten syvällisen hallinnan kehotteisiin, näytteenottoparametreihin ja kontekstin käsittelyyn.

SillyTavernin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki chat-lokit, hahmokortit ja lorebookit yksityisinä tilillesi, antaa sinun vaihtaa palveluntarjoajia vapaasti ja poistaa isännöityjen vaihtoehtojen asettamat keskustelurajoitukset ja sisältösuodattimet. Ulkopuolisten mallien API-avaimet pysyvät palvelimellasi sen sijaan, että ne liitettäisiin kolmannen osapuolen käyttöliittymään.