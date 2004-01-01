Asenna ThinkDashboard yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity kirjanmerkkien koontinäyttö näppäinoikopoluilla ja minimalistisella tekstipohjaisella käyttöliittymällä.
ThinkDashboard – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ThinkDashboard – mitä sillä voi rakentaa?
ThinkDashboard on minimalistinen, itse isännöity kirjanmerkkien hallintapaneeli, joka on rakennettu Go:lla ja puhtaalla JavaScriptillä ihmisille, jotka haluavat nopean selaimen aloitussivun ilman tyypillisten kotilaboratorion hallintapaneelien turvotusta. Kirjanmerkit on ryhmitelty kategorioihin, järjestetty useille sivuille ja ne näkyvät puhtaan, tekstipohjaisen käyttöliittymän kautta, joka latautuu välittömästi työpöydällä ja mobiililaitteilla.
Jokaiselle kirjanmerkille voidaan määrittää pikanäppäin, joten usein käytetyn kohteen avaaminen on yhtä nopeaa kuin näppäimen painaminen — ei hiirtä, ei hakupudotusvalikkoa, ei kolmannen osapuolen laajennuksia. Kaikki tiedot sijaitsevat JSON-tiedostoissa pysyvällä levyllä, mikä tekee varmuuskopioinnista helppoa ja pitää kirjanmerkkikokoelmasi kokonaan omalla VPS-palvelimellasi isännöidyn kirjanmerkkipalvelun sijaan.
ThinkDashboard – tärkeimmät ominaisuudet
Pikanäppäimet
Määritä pikanäppäin mille tahansa kirjanmerkille ja avaa se välittömästi hallintapaneelista koskematta hiireen.
Minimalistinen tekstikäyttöliittymä
Selkeä tekstipohjainen käyttöliittymä pitää huomion linkeissäsi eikä widgeteissä, sääpaneeleissa tai palveluruuduissa.
Luokitellut kirjanmerkit
Järjestä linkit mukautettuihin luokkiin, jotka on jaettu useille hallintapaneelin sivuille kontekstien selkeää erottelua varten.
Teeman mukauttaminen
Vaihda tumman ja vaalean teeman välillä tai luo rajattomasti mukautettuja värivaihtoehtoja suoraan asetussivulta.
JSON-tiedostojen tallennus
Kaikki kirjanmerkit, sivut ja asetukset tallennetaan tavallisina JSON-tiedostoina pysyvälle levylle helppoa varmuuskopiointia ja versionhallintaa varten.
Responsiivinen suunnittelu
Asettelu mukautuu puhelimiin ja tabletteihin, joten aloitussivusi on yhtä nopea käyttää myös työpöydän ulkopuolella.
ThinkDashboard – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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