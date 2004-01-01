ThinkDashboard on minimalistinen, itse isännöity kirjanmerkkien hallintapaneeli, joka on rakennettu Go:lla ja puhtaalla JavaScriptillä ihmisille, jotka haluavat nopean selaimen aloitussivun ilman tyypillisten kotilaboratorion hallintapaneelien turvotusta. Kirjanmerkit on ryhmitelty kategorioihin, järjestetty useille sivuille ja ne näkyvät puhtaan, tekstipohjaisen käyttöliittymän kautta, joka latautuu välittömästi työpöydällä ja mobiililaitteilla.

Jokaiselle kirjanmerkille voidaan määrittää pikanäppäin, joten usein käytetyn kohteen avaaminen on yhtä nopeaa kuin näppäimen painaminen — ei hiirtä, ei hakupudotusvalikkoa, ei kolmannen osapuolen laajennuksia. Kaikki tiedot sijaitsevat JSON-tiedostoissa pysyvällä levyllä, mikä tekee varmuuskopioinnista helppoa ja pitää kirjanmerkkikokoelmasi kokonaan omalla VPS-palvelimellasi isännöidyn kirjanmerkkipalvelun sijaan.