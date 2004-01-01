Asenna Universal Media Server yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin DLNA-yhteensopiva mediapalvelin videoiden, musiikin ja valokuvien suoratoistoon mille tahansa yhteensopivalle televisiolle, konsolille tai soittimelle.
Universal Media Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Universal Media Server – mitä sillä voi rakentaa?
Universal Media Server on avoimen lähdekoodin, DLNA-yhteensopiva mediapalvelin, joka suoratoistaa videota, musiikkia ja valokuvia mille tahansa yhteensopivalle toistolaitteelle – mukaan lukien älytelevisiot, pelikonsolit, Blu-ray-soittimet ja mobiilisovellukset. Se hoitaa lennossa tapahtuvan transkoodauksen kohdelaitteen tukemattomille formaateille käyttäen FFmpegia, MEncoderia, tsMuxeRia, AviSynthiä ja VLC:tä käsittelytaustajärjestelminä.
Sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän avulla voit määrittää mediasisältökansioita, transkoodausprofiileja ja liitettyjen laitteiden asetuksia mistä tahansa selaimesta. Ulkoista tietokantaa ei tarvita – Universal Media Server tallentaa kokoonpanonsa paikallisesti ja rakentaa metatietovälimuistit automaattisesti. Itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaiken medialiikenteen hallinnassasi.
Universal Media Server – tärkeimmät ominaisuudet
DLNA- ja UPnP-suoratoisto
Striimaa videota, ääntä ja kuvia mille tahansa DLNA- tai UPnP-yhteensopivalle laitteelle — älytelevisioihin, konsoleihin, Blu-ray-soittimiin ja mobiilisovelluksiin.
Reaaliaikainen transkoodaus
Muuntaa median automaattisesti kohdelaitteen tukemaan muotoon käyttäen FFmpeg-, MEncoder-, VLC- ja muita mukana toimitettuja transkoodereita.
Verkkohallintakäyttöliittymä
Määritä mediakansiot, laiteprofiilit ja transkoodausasetukset selainpohjaisesta hallintaliittymästä ilman komentorivikäyttöä.
Laaja formaattituki
Käsittelee käytännössä kaikkia video- ja ääniformaatteja, kuten MKV, AVI, MP4, FLAC ja muita, automaattisella koodekin tunnistuksella laitekohtaisesti.
Tietokantaa ei tarvita
Konfiguraatio- ja metatietovälimuistit tallennetaan paikallisina tiedostoina – erillistä tietokantapalvelua ei tarvita palvelimen ajamiseen.
Universal Media Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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