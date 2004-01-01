Universal Media Server on avoimen lähdekoodin, DLNA-yhteensopiva mediapalvelin, joka suoratoistaa videota, musiikkia ja valokuvia mille tahansa yhteensopivalle toistolaitteelle – mukaan lukien älytelevisiot, pelikonsolit, Blu-ray-soittimet ja mobiilisovellukset. Se hoitaa lennossa tapahtuvan transkoodauksen kohdelaitteen tukemattomille formaateille käyttäen FFmpegia, MEncoderia, tsMuxeRia, AviSynthiä ja VLC:tä käsittelytaustajärjestelminä.

Sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän avulla voit määrittää mediasisältökansioita, transkoodausprofiileja ja liitettyjen laitteiden asetuksia mistä tahansa selaimesta. Ulkoista tietokantaa ei tarvita – Universal Media Server tallentaa kokoonpanonsa paikallisesti ja rakentaa metatietovälimuistit automaattisesti. Itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaiken medialiikenteen hallinnassasi.