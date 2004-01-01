DVinyl on avoimen lähdekoodin kokoelmanhallintaohjelma, joka on rakennettu fyysisen median harrastajille, jotka haluavat yhden, muokattavan kodin vinyyleilleen, CD-levyilleen, kaseteilleen, kirjoilleen, sarjakuvilehilleen, Blu-ray-levyilleen, DVD-levyilleen ja videopeleilleen. Se hakee kattavat metatiedot ja kansikuvat Discogsista, Hardcoverista, TMDB:stä ja IGDB:stä, ja arvioi sitten musiikkijulkaisujen markkina-arvon, jotta keräilijät voivat seurata, mitä heidän hyllynsä todella ovat arvoisia.

DVinylin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää koko kokoelmasi inventaarion, sijaintitunnisteet ja toivelistatiedot hallinnassasi sen sijaan, että ne olisivat lukittuna kolmannen osapuolen sovellukseen tai laskentataulukkoon. Mukana toimitettu MongoDB-tietokanta varmistaa, että luettelosi säilyy päivitysten yli, ja yksityinen todennusjärjestelmä antaa sinun selata yksin tai jakaa vain luku -näkymän ystävien kanssa.