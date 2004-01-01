Jopa 69 % alennus DVinyl tuotteelle

Asenna DVinyl yhdellä napsautuksella.

Itse isännöity kokoelmanhallintaohjelma, joka luetteloi ja arvottaa vinyylit, CD-levyt, kirjat, elokuvat ja videopelit yhdessä kirjastossa.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna DVinyl yhdellä napsautuksella.

DVinyl – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

DVinyl – mitä sillä voi rakentaa?

DVinyl on avoimen lähdekoodin kokoelmanhallintaohjelma, joka on rakennettu fyysisen median harrastajille, jotka haluavat yhden, muokattavan kodin vinyyleilleen, CD-levyilleen, kaseteilleen, kirjoilleen, sarjakuvilehilleen, Blu-ray-levyilleen, DVD-levyilleen ja videopeleilleen. Se hakee kattavat metatiedot ja kansikuvat Discogsista, Hardcoverista, TMDB:stä ja IGDB:stä, ja arvioi sitten musiikkijulkaisujen markkina-arvon, jotta keräilijät voivat seurata, mitä heidän hyllynsä todella ovat arvoisia.

DVinylin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää koko kokoelmasi inventaarion, sijaintitunnisteet ja toivelistatiedot hallinnassasi sen sijaan, että ne olisivat lukittuna kolmannen osapuolen sovellukseen tai laskentataulukkoon. Mukana toimitettu MongoDB-tietokanta varmistaa, että luettelosi säilyy päivitysten yli, ja yksityinen todennusjärjestelmä antaa sinun selata yksin tai jakaa vain luku -näkymän ystävien kanssa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

DVinyl – tärkeimmät ominaisuudet

Monimuotokirjasto

Luetteloi vinyylit, CD-levyt, kasetit, kirjat, sarjakuvat, Blu-rayt, DVD:t ja videopelit rinnakkain yhdessä yhtenäisessä kokoelmassa sen sijaan, että käyttäisit useita erillisiä sovelluksia.

Discogsin markkina-arvo

Hae reaaliaikaiset alhaiset, mediaani- ja korkeat markkina-arviot Discogsista, jotta tiedät aina, mitä musiikkikokoelmasi on arvoltaan jälkimarkkinoilla.

Yhden klikkauksen Discogs-tuonti

Tuo koko olemassa oleva Discogs-kokoelma yhdellä napsautuksella tai lisää uusia kohteita julkaisutunnuksella kirjoittamatta uudelleen artistin, levy-yhtiön tai kappaleen tietoja.

Mukautettava hallintapaneeli

Rakenna kotinäkymäsi modulaarisilla tilastowidgeteillä, mukautettavilla navigointipikavalinnoilla ja luokkakohtaisilla visuaalisilla teemoilla, jotka vastaavat selaustapaasi.

Fyysisen sijainnin seuranta

Merkitse, missä jokainen esine sijaitsee hyllyilläsi, varastossa tai lainassa, jotta löydät tietyn levyn tai kirjan ilman, että sinun tarvitsee kaivaa koko kokoelmaa läpi.

Toivelista ja jakaminen

Seuraa tulevia löytöjäsi omalla toivelistalla ja jaa luettelosi sisäänrakennetun todennuksen kautta yksityistä selaamista tai vain luku -jakamista varten.

DVinyl – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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