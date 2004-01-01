Asenna DVinyl yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity kokoelmanhallintaohjelma, joka luetteloi ja arvottaa vinyylit, CD-levyt, kirjat, elokuvat ja videopelit yhdessä kirjastossa.
DVinyl – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DVinyl – mitä sillä voi rakentaa?
DVinyl on avoimen lähdekoodin kokoelmanhallintaohjelma, joka on rakennettu fyysisen median harrastajille, jotka haluavat yhden, muokattavan kodin vinyyleilleen, CD-levyilleen, kaseteilleen, kirjoilleen, sarjakuvilehilleen, Blu-ray-levyilleen, DVD-levyilleen ja videopeleilleen. Se hakee kattavat metatiedot ja kansikuvat Discogsista, Hardcoverista, TMDB:stä ja IGDB:stä, ja arvioi sitten musiikkijulkaisujen markkina-arvon, jotta keräilijät voivat seurata, mitä heidän hyllynsä todella ovat arvoisia.
DVinylin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää koko kokoelmasi inventaarion, sijaintitunnisteet ja toivelistatiedot hallinnassasi sen sijaan, että ne olisivat lukittuna kolmannen osapuolen sovellukseen tai laskentataulukkoon. Mukana toimitettu MongoDB-tietokanta varmistaa, että luettelosi säilyy päivitysten yli, ja yksityinen todennusjärjestelmä antaa sinun selata yksin tai jakaa vain luku -näkymän ystävien kanssa.
DVinyl – tärkeimmät ominaisuudet
Monimuotokirjasto
Luetteloi vinyylit, CD-levyt, kasetit, kirjat, sarjakuvat, Blu-rayt, DVD:t ja videopelit rinnakkain yhdessä yhtenäisessä kokoelmassa sen sijaan, että käyttäisit useita erillisiä sovelluksia.
Discogsin markkina-arvo
Hae reaaliaikaiset alhaiset, mediaani- ja korkeat markkina-arviot Discogsista, jotta tiedät aina, mitä musiikkikokoelmasi on arvoltaan jälkimarkkinoilla.
Yhden klikkauksen Discogs-tuonti
Tuo koko olemassa oleva Discogs-kokoelma yhdellä napsautuksella tai lisää uusia kohteita julkaisutunnuksella kirjoittamatta uudelleen artistin, levy-yhtiön tai kappaleen tietoja.
Mukautettava hallintapaneeli
Rakenna kotinäkymäsi modulaarisilla tilastowidgeteillä, mukautettavilla navigointipikavalinnoilla ja luokkakohtaisilla visuaalisilla teemoilla, jotka vastaavat selaustapaasi.
Fyysisen sijainnin seuranta
Merkitse, missä jokainen esine sijaitsee hyllyilläsi, varastossa tai lainassa, jotta löydät tietyn levyn tai kirjan ilman, että sinun tarvitsee kaivaa koko kokoelmaa läpi.
Toivelista ja jakaminen
Seuraa tulevia löytöjäsi omalla toivelistalla ja jaa luettelosi sisäänrakennetun todennuksen kautta yksityistä selaamista tai vain luku -jakamista varten.
DVinyl – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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