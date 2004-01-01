Asenna ITFlow yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin PSA-alusta MSP-palveluntarjoajille, joka kattaa IT-dokumentoinnin, tikettien hallinnan, laskutuksen ja asiakashallinnan yhdessä järjestelmässä.
ITFlow – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ITFlow – mitä sillä voi rakentaa?
ITFlow on ilmainen, avoimen lähdekoodin Professional Services Automation (PSA) -alusta, joka on rakennettu erityisesti hallituille palveluntarjoajille (Managed Service Providers). Se yhdistää IT-dokumentaation, tukilippujärjestelmän, laskutuksen, asiakashallinnan ja infrastruktuurin valvonnan yhdeksi itse isännöidyksi järjestelmäksi – poistaen erillisten työkalujen hajautetun joukon, jota useimmat MSP:t käyttävät päivittäisten toimintojen hoitamiseen.
ITFlow'n itseisännöinti VPS:llä antaa yrityksellesi täyden omistusoikeuden jokaiseen asiakastietoon, tunnukseen ja taloudelliseen asiakirjaan, ilman teknikokohtaisia lisenssimaksuja tai kolmansien osapuolten SaaS-toimittajien hallussa olevia tietoja. Ensimmäisellä käyttökerralla asennusohjattu toiminto opastaa sinua luomaan yritysprofiilisi ja järjestelmänvalvojan tilisi, ennen kuin järjestelmä avautuu asiakastyölle.
ITFlow – tärkeimmät ominaisuudet
IT-dokumentaatiokeskus
Keskittää asiakasvarat, tunnistetiedot, verkkotunnukset, SSL-varmenteet ja verkon dokumentaation hakukelpoiseen, jäsenneltyyn tietokantaan.
Tiketöinti ja tukipalvelu
Hallitse tukipyyntöjä luomisesta ratkaisuun sähköpostista tikettiin -jäsennyksen, SLA-seurannan ja teknikkojen ajankirjauksen avulla.
Laskutus ja laskut
Luo tarjouksia, lähetä laskuja, seuraa kuluja ja seuraa tuloja sisäänrakennetusta kirjanpidon hallintapaneelista ilman erillistä laskutustyökalua.
Verkkotunnus- ja SSL-hälytykset
Valvoo automaattisesti asiakasverkkotunnusten ja SSL-varmenteiden vanhenemispäiviä ja lähettää hälytyksiä ennen kuin uusinnat muuttuvat kriittisiksi.
Asiakasportaali
Asiakkaat kirjautuvat brändättyyn itsepalveluportaaliin nähdäkseen avoimet tikettinsä, jaetut asiakirjansa ja laskunsa.
Toimittaja- ja lisenssiseuranta
Tallenna ohjelmistolisenssit, toimittajien yhteystiedot ja uusimispäivämäärät niihin kuuluvien asiakasomaisuuksien yhteyteen.
ITFlow – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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