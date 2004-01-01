ITFlow on ilmainen, avoimen lähdekoodin Professional Services Automation (PSA) -alusta, joka on rakennettu erityisesti hallituille palveluntarjoajille (Managed Service Providers). Se yhdistää IT-dokumentaation, tukilippujärjestelmän, laskutuksen, asiakashallinnan ja infrastruktuurin valvonnan yhdeksi itse isännöidyksi järjestelmäksi – poistaen erillisten työkalujen hajautetun joukon, jota useimmat MSP:t käyttävät päivittäisten toimintojen hoitamiseen.

ITFlow'n itseisännöinti VPS:llä antaa yrityksellesi täyden omistusoikeuden jokaiseen asiakastietoon, tunnukseen ja taloudelliseen asiakirjaan, ilman teknikokohtaisia lisenssimaksuja tai kolmansien osapuolten SaaS-toimittajien hallussa olevia tietoja. Ensimmäisellä käyttökerralla asennusohjattu toiminto opastaa sinua luomaan yritysprofiilisi ja järjestelmänvalvojan tilisi, ennen kuin järjestelmä avautuu asiakastyölle.