Opengist on itsehostattu pastebin, joka tallentaa jokaisen koodinpätkän oikeana Git-repositoriona. Toisin kuin tietokantapohjaiset paste-työkalut, jokainen gist on täysin kloonattavissa — käyttäjät voivat työntää päivityksiä, tarkastella koko commit-historiaa ja tehdä yhteistyötä standardien Git-komentojen avulla HTTP:n tai SSH:n kautta. Selkeä verkkokäyttöliittymä tarjoaa syntaksikorostuksen, kokotekstihaun sekä julkiset, yksityiset ja listaamattomat näkyvyystilat jokaiselle koodinpätkälle.

Opengistin isännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden koodinpätkiisi ja pasteihisi jakamatta niitä kolmannen osapuolen palveluiden kanssa. SQLiteä käytetään oletuksena, eikä lisätietokantakonttia tarvita. Ensimmäisestä rekisteröityneestä käyttäjästä tulee järjestelmänvalvoja, jolla on pääsy koko instanssin asetuksiin ja käyttäjähallintaan.