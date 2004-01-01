Asenna Opengist yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity Git-pohjainen pastebin koodinpätkien jakamiseen syntaksikorostuksella ja täydellä versiohistorialla.
Opengist – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Opengist – mitä sillä voi rakentaa?
Opengist on itsehostattu pastebin, joka tallentaa jokaisen koodinpätkän oikeana Git-repositoriona. Toisin kuin tietokantapohjaiset paste-työkalut, jokainen gist on täysin kloonattavissa — käyttäjät voivat työntää päivityksiä, tarkastella koko commit-historiaa ja tehdä yhteistyötä standardien Git-komentojen avulla HTTP:n tai SSH:n kautta. Selkeä verkkokäyttöliittymä tarjoaa syntaksikorostuksen, kokotekstihaun sekä julkiset, yksityiset ja listaamattomat näkyvyystilat jokaiselle koodinpätkälle.
Opengistin isännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden koodinpätkiisi ja pasteihisi jakamatta niitä kolmannen osapuolen palveluiden kanssa. SQLiteä käytetään oletuksena, eikä lisätietokantakonttia tarvita. Ensimmäisestä rekisteröityneestä käyttäjästä tulee järjestelmänvalvoja, jolla on pääsy koko instanssin asetuksiin ja käyttäjähallintaan.
Opengist – tärkeimmät ominaisuudet
Git-pohjainen tallennustila
Jokainen koodinpätkä tallennetaan oikeana Git-repositoriona, mikä tarjoaa versionhistorian, erot (diffs) sekä HTTP- tai SSH-kloonausoikeuden suoraan käyttövalmiina.
Syntaksikorostus
Tukee satoja kieliä automaattisella tunnistuksella ja manuaalisella ohituksella minkä tahansa koodinpätkän tai asetustiedoston tarkan korostuksen varmistamiseksi.
Näkyvyyssäätimet
Aseta yksittäiset gistit julkisiksi, yksityisiksi tai listaamattomiksi hallitaksesi tarkasti, kuka voi löytää ja tarkastella koodinpätkiäsi.
Koko tekstin haku
Hae kaikista gisteistä sisällön, tiedostonimen tai kielen perusteella käyttäen sisäänrakennettua Bleve-indeksiä — ulkoista hakukonetta ei tarvita.
OAuth-kirjautuminen
Kirjaudu sisään GitHubilla, GitLabilla, Gitealla tai millä tahansa OIDC-yhteensopivalla palveluntarjoajalla sen sijaan, että hallinnoisit erillistä paikallista tiliä.
Upotettavat katkelmat
Upota mikä tahansa gist ulkoisille sivuille luodulla skriptitunnisteella, joka renderöi reaaliaikaisen, syntaksikorostetun koodin suoraan.
Opengist – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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